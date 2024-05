Cohesity amplia la collaborazione con IBM per rafforzare la resilienza informatica

Cohesity, azienda specializzata nella sicurezza e nella gestione dei dati basate sull’AI, ha annunciato un potenziamento della collaborazione con IBM in materia di resilienza informatica. Il più stretto rapporto tra le due aziende accelererà lo sviluppo di funzionalità essenziali di resilienza informatica per rispondere al bisogno urgente delle organizzazioni di aumentare la sicurezza e la resilienza dei propri dati negli ambienti cloud ibridi. Con questo annuncio, Cohesity completa il suo finanziamento di serie F, e IBM si unisce a NVIDIA come investitore strategico.

Secondo il più recente rapporto Cost of a Data Breach, commissionato da IBM Security, il costo medio globale di una violazione dei dati nel 2023 è pari a 4,45 milioni di dollari, con un aumento del 15% rispetto ai tre anni precedenti. Per aiutare i clienti ad affrontare questo problema, IBM ha integrato le funzionalità di Cohesity nella piattaforma end-to-end di resilienza informatica IBM Storage Defender, potenziando la capacità dei clienti di riprendersi in caso di violazioni dei dati e attacchi informatici.

“IBM è un partner a valore nel mercato del cloud aziendale e dell’infrastruttura IT. Nel rafforzamento della partnership porta con sé decenni di esperienza, oltre a investire nelle nostre attività per contribuire a finanziare la ricerca e lo sviluppo crescenti e offrire ai clienti una resilienza informatica ancora più forte”, ha dichiarato Sanjay Poonen, CEO e Presidente di Cohesity. “Siamo entusiasti di poter lavorare con IBM, per continuare ad aiutare i comuni clienti a rilevare rapidamente le minacce e a mantenere la continuità operativa durante un attacco, per evitare interruzioni delle attività”.

“Le violazioni dei dati continuano a rappresentare una delle maggiori minacce che le organizzazioni devono affrontare per migliorare i propri risultati di business”, ha dichiarato Ric Lewis, SVP Infrastructure di IBM. “Siamo contenti di approfondire la nostra collaborazione con Cohesity per offrire ai clienti soluzioni innovative end-to-end e software-defined, progettate per aumentare la resilienza informatica e contribuire a evitare interruzioni delle attività”.

La collaborazione tra Cohesity e IBM ha unito Cohesity DataProtect alla Storage Defender Solution di IBM, per aiutare i clienti di entrambe le aziende a proteggere, monitorare, gestire e recuperare i dati. Cohesity DataProtect è una soluzione di backup e ripristino sicura e ad alte prestazioni. È progettata per salvaguardare i dati dalle minacce informatiche più sofisticate e offre una protezione completa e conforme alle migliori policy per le fonti di dati cloud-native, SaaS e tradizionali. DataProtect fa convergere più prodotti in un’unica piattaforma multicloud distribuita on-premise o as a service.

IBM Storage Defender sfrutta l’AI e il monitoraggio degli eventi su più piattaforme di storage attraverso un unico pane of glass per aiutare a proteggere i data layer delle organizzazioni da rischi come ransomware, errori umani e sabotaggi. Inoltre, IBM Storage Defender includerà a breve un cyber vault e funzioni di clean room con meccanismi di ripristino automatizzati, progettate per aiutare le aziende a ripristinare i dati business-critical in poche ore o addirittura in pochi minuti, laddove in passato occorrevano interi giorni.