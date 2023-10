CMR e DDT – Dichiarazione automatica di ricevimento merce intra UE: quali sono le normative e quali le soluzioni digitali? Iscriviti al webinar

Dal 1 gennaio 2020, al fine di contrastare le grandi evasioni internazionali, è entrato in vigore il Regolamento UE che ha stabilito diverse regole affinché una cessione di beni intracomunitaria possa essere fatturata come operazione “non imponibile ex art. 41 DL 331/93.”

In particolare, la normativa richiede alle aziende la documentazione che attesti la ricezione della merce: devono cioè essere in grado di creare e conservare un dossier documenti che attesti la corretta cessione intra UE.

Il dossier deve garantire la presenza di almeno un documento validato da ogni attore coinvolto nel processo: fornitore, vettore, cliente.

L’importanza di un sistema digitale

È quindi evidente che, per le aziende che esportano grandi quantità di materiali all’estero e che devono gestire un numero considerevole di documenti di trasporto e CMR, sia fondamentale dotarsi di un sistema digitale, robusto e automatico che garantisca il rispetto della normativa e al contempo faciliti il flusso operativo.

Chiarire quali elementi normativi e tecnici regolino questo delicato processo e come una soluzione digitalizzata permetta alle aziende di gestirlo al meglio ottimizzando tempi e costi nel rispetto delle normative di conservazione e archiviazione dei documenti è l’obiettivo del nostro Webinar in programma l’8 novembre.

Durante il webinar, affronteremo i seguenti punti:

La normativa vigente spiegata dall’esperto Andrea Piccoli, Advisory Chief Digital Officer e Rappresentante dei professionisti della digitalizzazione in ANORC Professioni.

spiegata dall’esperto Andrea Piccoli, Advisory Chief Digital Officer e Rappresentante dei professionisti della digitalizzazione in ANORC Professioni. La realtà DDocuments con Fabio Bianchi, Direttore Commerciale DDocuments Gruppo INAZ.

con Fabio Bianchi, Direttore Commerciale DDocuments Gruppo INAZ. La soluzione DDocuments: implementazione e benefici, a cura di Federico Bassi, Account Manager DDocuments Gruppo INAZ.

DDocuments: implementazione e benefici, a cura di Federico Bassi, Account Manager DDocuments Gruppo INAZ. Domande e risposte, avrai l’opportunità di porre domande ai nostri esperti.

Si tratta di un’occasione unica per ottenere informazioni preziose su come affrontare le sfide legate alle cessioni di beni intracomunitarie e migliorare l’efficienza dei tuoi processi aziendali.

Quando: Mercoledì 8 novembre 2023

Dove: ONLINE Su Go To Webinar

Ore: 11:00

Durata: 60 minuti