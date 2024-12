Clusit ha una nuova presidente: è Anna Vaccarelli

È Anna Vaccarelli la nuova presidente di Clusit, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.

I soci si sono espressi all’unanimità nel contesto dell’assemblea annuale, tenutasi il 12 dicembre. Gabriele Faggioli, presidente dal 2014, al termine di cinque mandati, assume la carica di presidente onorario di Clusit.

Anna Vaccarelli, già dirigente tecnologo dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa, responsabile delle relazioni esterne di Registro.it, membro del comitato direttivo di Women For Security e del comitato direttivo di Clusit, porta con sé un’ampia esperienza come ricercatrice nell’ambito della cyber security e un appassionante impegno per la promozione della cultura della sicurezza digitale. Nell’ultimo decennio ha infatti coordinato numerosi progetti orientati a diffondere la conoscenza della sicurezza informatica nelle scuole secondarie, coinvolgendo oltre 20.000 studenti, e ha contribuito attivamente a iniziative significative di divulgazione a livello nazionale, tra cui l’Internet Festival. Nel 2021, Anna Vaccarelli è stata premiata come miglior informatico dell’anno da AIP (Associazione Informatici Professionisti).

“Sono entusiasta ed onorata di assumere questo ruolo in un momento così cruciale per la cyber security in Italia“, ha dichiarato Anna Vaccarelli. “Negli anni, grazie anche al lavoro svolto dall’Associazione con la guida di Gabriele Faggioli, la sicurezza digitale ha assunto un ruolo che possiamo oggi definire prioritario per istituzioni e aziende, arrivando ad essere percepita con sempre maggiore consapevolezza anche dagli utenti finali. Lavoreremo affinché Clusit continui ad essere un punto di riferimento, apportando visione sulle tendenze future per supportare i professionisti in questo settore e promuovendo collaborazioni e iniziative che accrescano consapevolezza e competenze in tema di cyber security anche tra i cittadini”, ha continuato Anna Vaccarelli.

Durante il suo mandato, della durata di due anni, la nuova presidente si concentrerà su diverse aree strategiche, tra cui:

Sensibilizzazione e formazione: per ampliare l’accesso a programmi di formazione sulla cyber security all’interno delle scuole su tutto il territorio nazionale, rivolti a studenti e, parallelamente, a insegnanti e genitori; per indirizzare una nuova attenzione agli anziani, fruitori sempre più assidui di servizi digitali, ma spesso inconsapevoli dei rischi.

Clusit continuerà inoltre il proprio impegno nel coinvolgere nelle attività di formazione le micro e piccole imprese, che spesso non hanno l’opportunità di confrontarsi adeguatamente sui temi della cybersecurity.

Ricerca e nuove tecnologie: Intelligenza Artificiale e Quantum Computing, che stanno profondamente trasformando le strategie di cybercrime, saranno argomenti primari nell’attività di ricerca di Clusit per tracciare l’evoluzione delle minacce digitali.

Collaborazione con le istituzioni: per rafforzare occasioni di confronto e di lavoro sinergico al fine di sviluppare politiche più efficaci nella lotta contro il cybercrime.

– Opportunità di genere: con l’obiettivo di promuovere una maggiore rappresentanza femminile nel settore della cyber security, continuando il lavoro avviato da Clusit negli anni.

“Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a un aumento della consapevolezza e delle competenze nel campo della cybersecurity. Con orgoglio, posso affermare che Clusit ha dato un contributo significativo a questa evoluzione, collaborando con professionisti, aziende e istituzioni, oltre ad altre associazioni, fondazioni e centri di competenza che si occupano della materia.

In dieci anni come Clusit abbiamo raddoppiato gli associati, arrivando a oltre quota 800, con oltre 400 tra istituzioni e aziende; abbiamo erogato centinaia di ore di contenuti online e abbiamo organizzato un numero incalcolabile di eventi. Il nostro Rapporto è un punto di riferimento per moltissimi operatori del settore, come testimoniato dalle centinaia di migliaia di volte che è stato scaricato nelle sue 26 edizioni”, ha affermato Gabriele Faggioli, presidente onorario di Clusit.

“Invito quella che definisco ‘la famiglia professionale degli esperti di cybersicurezza’ a rimanere unita, cogliendo ogni opportunità per far crescere idee e prospettive. Sono certo che la nuova presidente, a cui vanno i miei complimenti, continuerà a valorizzare il talento, la passione e l’entusiasmo che hanno sempre contraddistinto la sua carriera professionale, contribuendo così allo sviluppo di Clusit in modo coerente con il contesto attuale, ha concluso Faggioli.

Il nuovo Comitato Direttivo Clusit

Nel corso dell’Assemblea annuale dei soci Clusit sono stati eletti nel Comitato Direttivo: Luca Bechelli, Marco Ciampi, Serena Contu, Paola Girdinio, Paolo Giudice, Fabio Guasconi, Sergio Insalaco, Lorenzo Ivaldi, Federica Livelli, Davide Manconi, Roberto Obialero, Stefano Quintarelli, Per Luigi Rotondo, Giorgio Sbaraglia, Sofia Scozzari, Claudio Telmon, Enzo Veiluva, oltre alla neo presidente Anna Vaccarelli.