Clubhouse introduce i pagamenti ai creatori con Payments

Fin dai primi giorni di Clubhouse, un principio guida della società è stato quello di costruire una piattaforma che metta il creatore di contenuti al primo posto.

Con questo filo conduttore ben presente, Clubhouse cerca sempre di sostenere gli utenti a creare community, pubblico e impatto.

Nel suo percorso di crescita, la società ritiene importante allineare il modello di business con quello dei creatori, aiutandoli a fare soldi e prosperare sulla piattaforma.

Clubhouse Payments, soldi per i creatori

Per questo Clubhouse annuncia con entusiasmo il lancio di Payments, la sua prima funzione di monetizzazione per i creatori sul social network.

Tutti gli utenti saranno in grado di inviare pagamenti fin da subito, e Clubhouse implementerà la possibilità di ricevere pagamenti gradualmente, a partire da un piccolo gruppo di prova già operativo.

La società si augura e si aspetta di raccogliere feedback, mettere a punto la funzione e distribuirla presto a tutta la propria base di utenti.

Come funziona Payments

Per inviare un pagamento in Clubhouse, è sufficiente toccare il profilo di un creatore (Se è fra quelli che ha già la funzione abilitata) e toccare “Invia denaro” .

A questo punto non si deve far altro che inserire l’importo che che si desidera inviare.

La prima volta che un utente invia denaro, verrà chiesto di registrare una carta di credito o di debito.

Il 100% del pagamento andrà al creatore. Alla persona che invia il denaro verrà addebitata anche una piccola commissione per l’elaborazione della carta, che andrà direttamente al nostro partner per l’elaborazione dei pagamenti, Stripe.

Clubhouse sottolinea fermamente che nulla verrà trattenuto, di quanto pagato dall’utente.

Nel comunicato, la società afferma inoltre che questa sarà la prima di molte funzionalità che consentono ai creatori di essere pagati direttamente su Clubhouse, e che continuerà a lavorare duramente per supportare i membri della comunità a crescere e prosperare.