CloudStore, la piattaforma cloud per gestire i canali di vendita online

Come lascia agevolmente intuire il nome, CloudStore è una piattaforma cloud based che aiuta le aziende a gestire il proprio business online e che offre funzionalità di integrazione sia con i sistemi gestionali che con le soluzioni di e-commerce e i marketplace.

Sviluppata in Italia, la piattaforma CloudStore consente di automatizzare e centralizzare in un’unica interfaccia le attività di gestione del catalogo dei prodotti, degli ordini e dell’inventario tra i vari canali di vendita.

Riguardo a questi ultimi, CloudStore offre funzioni d’integrazione con i principali marketplace, quali Amazon, eBay, Farfetch, Italist e numerosi altri, così come con le piattaforme di e-commerce più diffuse, tra cui Adobe Magento Commerce, Salesforce Commerce Cloud, PrestaShop e Shopify.

La piattaforma nasce prevalentemente con lo scopo di gestire il catalogo prodotti, di condividere le disponibilità di tali prodotti e di centralizzare la gestione degli ordini in contesti di vendita su molteplici canali. Il tutto attraverso un’interfaccia semplice e responsive, che consente di accedere al servizio con i principali browser e che è ottimizzata sia per Pc che per smartphone e tablet.

Attraverso le integrazioni con le tecnologie più diffuse in ambito retail e i numerosi automatismi di cui la piattaforma dispone, CloudStore si propone quindi come fulcro centrale dell’attività del retailer, al fine di ridurre al minimo le attività manuali e, al contempo, semplificare e rendere più fluidi i processi di gestione.

Il tutto, essendo un servizio ospitato su cloud, senza che il retailer debba acquisire, aggiornare e fare manutenzione di sistemi hardware o software. Oltre alle funzioni di gestione vere e proprie, CloudStore offre inoltre statistiche di vendita, controllo degli accessi, notifiche e interoperabilità con altri sistemi mediante Api.

La piattaforma CloudStore è anche espandibile con moduli aggiuntivi. Il Modulo Magazzini permette la gestione dei prodotti in base alla loro distribuzione in differenti magazzini, mentre il Modulo B2B fornisce un’interfaccia specifica per la gestione dei clienti Business to Business, con scontistiche e funzionalità specifiche. Questo modulo è fornito inoltre di una app show-room fruibile anche con un tablet, che tramite lettori barcode supporta l’operatività in tempo reale nel punto vendita.

Dal punto di vista dei sistemi gestionali, l’integrazione tra CloudStore e Oracle NetSuite consente di sincronizzare in modo automatico le informazioni tra le due piattaforme, sempre al fine di ridurre le attività manuali che normalmente sono richieste per la gestione delle anagrafiche degli articoli, delle quantità disponibili sui canali di vendita, degli ordini ricevuti da marketplace ed ecommerce, nonché delle attività di fatturazione e spedizione.

L’integrazione di CloudStore con Oracle NetSuite avviene con un modulo nativo e sono supportati anche SAP Business One, Zucchetti e Retail Pro, mediante connettori software esterni.

Altre integrazioni che arricchiscono la flessibilità della piattaforma cloud-based sono quella con sistemi di shooting OrbitVU Alphashot, per creare flussi automatizzati di inserimento delle foto nelle anagrafiche prodotti, e con sistemi di logistica esterni.