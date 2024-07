Cloudera nomina Francisco Mateo-Sidron Senior Vice President Sales EMEA

Cloudera ha annunciato la nomina di Francisco (Paco) Mateo-Sidron a Senior Vice President of Sales per la regione EMEA (Regno Unito, Europa, Medio Oriente e Africa). In questo ruolo, Paco riporterà direttamente a Frank O’Dowd, CRO di Cloudera, mettendo la sua vasta esperienza di leadership al servizio dell’azienda per guidarne la crescita e gli sforzi di trasformazione del cloud nella regione EMEA.

Con 25 anni di attività commerciale e in ruoli di leadership nel settore delle applicazioni software cloud (SaaS), Paco Mateo-Sidron vanta un’esperienza internazionale che copre EMEA, America Latina e Stati Uniti, e una prospettiva globale unica, perfetta per sfruttare le dinamiche del mercato locale. L’esperienza variegata di Paco e i successi raccolti in aziende in forte crescita impegnate nel passaggio dalle operazioni on-premise alle soluzioni basate sul cloud, lo posizionano come leader ideale per le ambizioni di Cloudera nella regione.

Prima di entrare in Cloudera, Paco è stato responsabile EMEA di Qlik, dove ha gestito la più grande area di business dell’azienda nel settore dell’analisi e dell’integrazione dei dati. Prima di Qlik, ha passato quasi 23 anni a SAP, con il più recente ruolo di Head of EMEA per SuccessFactors, supervisionando un’importante attività di cloud pubblico con un notevole fatturato nel settore delle risorse umane. Durante la sua esperienza in SAP, Paco ha ricoperto diverse posizioni manageriali nelle vendite, nelle operazioni commerciali e nelle risorse umane.

Ha iniziato la sua carriera come consulente di gestione presso Towers Watson e vanta una laurea in ingegneria elettrica presso la Iowa State University e un MBA presso l’Università di Houston.

Originario di Siviglia, in Spagna, Paco risiede attualmente a Madrid.