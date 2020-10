Cloudera Data Platform Public Cloud sul Marketplace Aws 

Cloudera ha annunciato la disponibilità della Cloudera Data Platform (CDP) Public Cloud nel Marketplace di Aws, scelta fatta per consentire alle aziende di ottimizzare la velocità e il costo della migrazione verso il cloud.

Con l’accesso al Marketplace Aws le aziende possono scoprire, acquistare e implementare l’Enterprise Data Cloud powered by Aws, utilizzando i servizi di analisi e machine learning.

Come piattaforma dati integrata CDP ha capacità analitiche self-service cloud-native su dati gestiti, protetti e governati a livello centrale attraverso un unico pannello di controllo per una visibilità completa sul cloud privato e pubblico.

Con l’inserimento di CDP nel Marketplace AWS le aziende possono semplificare gli acquisti e consolidare la fatturazione, oltre a integrare l’utilizzo di CDP su AWS nei loro impegni di spesa annuali sul cloud.

La disponibilità di CDP in Aws Marketplace rientra in un accordo di collaborazione pluriennale tra AWS e Cloudera, progettato per accelerare l’adozione del cloud da parte dei clienti, ottimizzandone gli investimenti.

L’intesa riguarda anche i crediti Aws per le prove gratuite di CDP e la mitigazione dei costi di migrazione.

Proprio per facilitare ulteriormente questo passaggio Cloudera e Aws hanno sviluppato un playbook che propone una metodologia ripetibile per la migrazione dei carichi di lavoro.

Con CDP su Aws le aziende possono trarre vantaggio da un’ampia gamma di istanze di calcolo EC2 di Amazon per la personalizzazione del carico di lavoro, dallo storage Amazon S3 con elevati livelli di sicurezza e dal servizio Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) per attività di autoscaling e l‘utilizzo efficiente dell’infrastruttura cloud in termini di costi.

CDP su Aws offre varie capacità di analisi multi-funzione e di gestione dei dati.

La Shared Data Experience (SDX) è un insieme integrato di tecnologie di sicurezza e di governance che cattura e sfrutta ricchi metadati per fornire un livello di contesto esclusivo per tutte le analisi e le infrastrutture cloud private/pubbliche.

Data Hub semplifica la realizzazione di applicazioni mission-critical data-driven con sicurezza, governance, scalabilità e controllo di livello enterprise per l’intero ciclo di vita dei dati.

Data Warehouse offre un servizio di data warehouse ibrido e multi-cloud per tutti i casi d’uso moderni, self-service e di analisi avanzata, in scala.

Machine Learning accelera lo sviluppo, ovunque, con workspace self-service di machine learning e i sottostanti cluster di calcolo.