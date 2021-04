Cloudera Data Platform è disponibile anche su Google Cloud

Cloudera ha annunciato la disponibilità di Cloudera Data Platform (CDP) anche su Google Cloud.

CDP è una piattaforma di dati e analisi ibrida e multicloud che offre livelli senza precedenti di sicurezza e governance per le più grandi imprese del mondo.

L’aggiunta di CDP per Google Cloud permette a Cloudera di confermare il suo impegno nell’ offrire la sua piattaforma di dati enterprise su scala globale. Google Cloud sta emergendo come cloud pubblico di riferimento per numerose realtà di rilievo e la disponibilità di CDP sulla piattaforma consentirà ai clienti ancora più scelta, capacità e scalabilità.

Identificare pattern nascosti all’interno dei dati può fare la differenza tra essere un leader del mercato o rimanere indietro. Le aziende hanno troppi dati ma non hanno tempo a sufficienza per analizzarli. Per rimanere davanti alla concorrenza, ottenere informazioni utili in tempo reale dai dati è fondamentale. CDP Data Hub su Google Cloud permette alle aziende di migliorare rapidamente i propri risultati di business, grazie all’accesso istantaneo a dati di qualità su una enterprise data cloud platform scalabile ed open source.

Cloudera Data Platform su Google Cloud fa leva sulla Shared Data Experience (SDX) di Cloudera per creare data lake sicuri nell’account Google Cloud di un’organizzazione e fornire servizi analitici e di machine learning in pochi minuti invece che in settimane. Sostituisce lunghe e ripetitive attività di scripting con la convenienza del ‘set it and forget it’. Con CDP su Google Cloud, inoltre le aziende possono migrare facilmente le pipeline di dati preesistenti su Google Cloud o impostarne rapidamente nuove che possano recepire dati da una serie di fonti già esistenti o nuove.

CDP Data Hub per Google Cloud sarà disponibile a partire dal 31 marzo 2021.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina web dedicata di Cloudera