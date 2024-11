Cloudera acquisisce la piattaforma Octopai per fornire dati affidabili per il cloud ibrido

Cloudera, la piattaforma ibrida per dati, analytics e AI, annuncia di aver concluso un accordo definitivo con Octopai B.I. Ltd. per l’acquisizione della sua piattaforma di data lineage e catalogazione che consente alle aziende di comprendere e governare i propri dati. L’operazione arricchirà ulteriormente le funzionalità di Cloudera di gestione di cataloghi dati e metadati, sottolinea l’azienda.

Le aziende sono sempre più spinte a integrare processi decisionali data-driven nelle loro operazioni di business. Desiderano sfruttare i dati a disposizione nella propria organizzazione per iniziative di AI, machine learning e analisi predittiva, il che richiede una solida strategia di data intelligence per identificare i dati rilevanti, contestualizzati e affidabili in tutta l’azienda. Tuttavia, per molte aziende avere una visione completa dell’intero patrimonio di dati rappresenta ancora una sfida, in particolare per le organizzazioni che operano nei settori della finanza, della sanità, del retail e delle telecomunicazioni e che gestiscono grandi volumi di dati sensibili e soggetti a regolamentazioni stringenti. In questi casi, sono necessarie funzionalità che spaziano su diverse soluzioni dati in ambienti ibridi.

“L’adozione di architetture dati ibride e distribuite rende fondamentale poter gestire automaticamente i metadati per ottenere una visione autonoma e unificata dei dati”, dichiara Sanjeev Mohan, principal analyst di SanjMo. “Strategie unificate per i metadati consentono di ottenere insight analitici affidabili sicurezza e governance per chi consuma i dati. Inoltre, offrono una visione coerente dell’intero patrimonio di dati in tutta l’organizzazione. L’integrazione delle funzionalità di data management, governance e AI di Cloudera con il data lineage multilivello ed enterprise-ready di Octopai, con oltre 50 connettori di fonti di dati e la gestione automatizzata dei metadati, crea una soluzione completa per metadati e data intelligence.”

Fondata nel 2016, Octopai ha trasformato il panorama della gestione dei metadati sfruttando data mapping automatizzato e grafici di conoscenza per arricchire e attivare i metadati e fornire insight sul panorama dati. Grazie a un’esperienza intuitiva e ai copiloti basati sull‘AI, Octopai offre alle imprese la possibilità di accelerare l’utilizzo di dati di alta qualità per ottenere risultati di analytics e intelligenza artificiale. Oggi, le organizzazioni che hanno scelto le soluzioni di Octopai risparmiano tempo nell’analisi di impatti e cambiamenti, riducono gli errori e i costi operativi sui dati e sono in grado di adattarsi agilmente a normative in costante evoluzione.

Le soluzioni automatizzate di Octopai per data lineage, data discovery, data catalog, mappatura e analisi dell’impatto in ambienti di dati complessi completano l’odierna strategia di Cloudera per le moderne architetture di dati. Grazie alla gestione integrata dei metadati e al data lineage multidimensionale di Octopai, i clienti Cloudera possono ottenere visibilità su un’ampia gamma di soluzioni di dati, alimentando così l’intelligenza artificiale, l’analisi predittiva e altri strumenti decisionali basati su dati affidabili.

I clienti – mette in evidenza Cloudera – otterranno miglioramenti in aree chiave come:

Data discoverability : identifica rapidamente i dati rilevanti in set di dati complessi e distribuiti in ambienti cloud , on-premise e ibridi, comprendendone l’origine e il grado di affidabilità. La visibilità completa sull’origine, la storia e la trasformazione dei dati garantisce che le decisioni si basino solo su dati accurati e affidabili.

: identifica rapidamente i dati rilevanti in set di dati complessi e distribuiti in ambienti , on-premise e ibridi, comprendendone l’origine e il grado di affidabilità. La visibilità completa sull’origine, la storia e la trasformazione dei dati garantisce che le decisioni si basino solo su dati accurati e affidabili. Data quality : traccia il percorso dei dati dalla loro origine al loro stato attuale. Con Octopai, i clienti possono risolvere i problemi che compromettono l’affidabilità dei dati, i processi decisionali e la qualità dei prodotti, garantendo l’utilizzo di dati affidabili e di qualità in tutta l’azienda.

: traccia il percorso dei dati dalla loro origine al loro stato attuale. Con Octopai, i clienti possono risolvere i problemi che compromettono l’affidabilità dei dati, i processi decisionali e la qualità dei prodotti, garantendo l’utilizzo di dati affidabili e di qualità in tutta l’azienda. Data Governance : grazie alla mappatura e alla catalogazione automatica dei dati tra i sistemi in un knowledge hub, con informazioni dettagliate sui flussi, sulle trasformazioni e sui processi, Octopai può aiutare i clienti a rispettare normative come GDPR, CCPA, HIPAA e altre ancora.

: grazie alla mappatura e alla catalogazione automatica dei dati tra i sistemi in un knowledge hub, con informazioni dettagliate sui flussi, sulle trasformazioni e sui processi, Octopai può aiutare i clienti a rispettare normative come GDPR, CCPA, HIPAA e altre ancora. Assistenza alla migrazione: mitiga i rischi e riduce gli errori durante le migrazioni grazie ad un lineage partner-driven e all’agente Octomize AI basato su intelligenza artificiale generativa, garantendo che i dati migrati rimangano accurati, coerenti e utilizzabili anche nel nuovo ambiente.

“Quando i dati guidano decisioni aziendali cruciali, non ci si può permettere punti ciechi o imprecisioni, né rallentamenti dovuti alla ricerca di dati affidabili”, commenta Charles Sansbury, CEO di Cloudera. “I nostri clienti devono poter scoprire autonomamente i dati su più repository, dimostrare un allineamento completo degli asset sia all’interno che all’esterno del dominio Cloudera e sfruttare un solido catalogo di dati per identificare gli asset utilizzabili. L’acquisizione della piattaforma di Octopai potenzia la piattaforma di Cloudera per dati, analisi e AI, consentendo ai clienti di avere maggiore visibilità dei loro dati indipendentemente dalla soluzione di data management utilizzata.”

“Cloudera e Octopai rappresentano una combinazione perfetta grazie alla gestione centralizzata di dati e metadati”, aggiunge Yael Ben Arie, CEO di Octopai. “Integrando le nostre capacità nel campo dei metadati con la piattaforma completa di Cloudera per dati, analytics e AI, stiamo affrontando la sfida cruciale della comprensione e della gestione dei dati in ambienti multi-cloud e on-premise. Questa acquisizione renderà la nostra piattaforma di data lineage e catalogazione lo standard per la gestione dei metadati, accelerando al contempo la missione di Cloudera di preparare i clienti all’era dell’AI. Siamo entusiasti di portare la gestione dei metadati e del data lineage di livello enterprise a una platea di organizzazioni mai vista prima”.

L’operazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e dovrebbe concludersi entro la fine di novembre 2024. Maggiori informazioni sull’acquisizione sono disponibili sul blog di Cloudera.

Per ulteriori informazioni su come Cloudera consente alle aziende di ricavare più valore da grandi volumi di dati, è possibile visitare il sito dell’azienda.