Cloud sovrano UE: Red Hat porta RHEL su AWS European Sovereign Cloud

Le organizzazioni europee che operano in settori altamente regolamentati, come quello finanziario, sanitario e della pubblica amministrazione, si trovano costantemente ad affrontare la sfida di bilanciare un’innovazione rapida con una rigida sovranità digitale. Per rispondere a queste esigenze, Red Hat ha annunciato il supporto a AWS European Sovereign Cloud, con Red Hat Enterprise Linux (RHEL) disponibile come piattaforma di base per i carichi di lavoro sovrani.

AWS European Sovereign Cloud è una nuova infrastruttura cloud indipendente, progettata specificamente per le organizzazioni del settore pubblico e i clienti di settori altamente regolamentati, e gestita interamente da residenti nell’UE secondo la legislazione dell’UE.

Base affidabile per un’innovazione che privilegia la sovranità

La sovranità digitale non può essere ricondotta a un singolo prodotto, ma discende da una strategia continuativa che comprende dati e AI, tecnologia e catena di approvvigionamento, requisiti operativi, di sicurezza e di conformità. La scelta dell’infrastruttura giusta rappresenta un primo passo fondamentale.

RHEL fornisce una base più coerente e affidabile con funzionalità di sicurezza avanzate, affinché le organizzazioni possano creare e scalare applicazioni all’interno del cloud ibrido. Come principale piattaforma Linux enterprise a livello mondiale, RHEL offre la stabilità e le caratteristiche di sicurezza necessarie per soddisfare anche i più severi requisiti normativi. Con la sua solida base open source, fornisce la trasparenza necessaria for una vera sovranità.

Con la possibilità di eseguire RHEL su AWS European Sovereign Cloud, le organizzazioni possono beneficiare di un percorso semplificato per creare un ambiente in un cloud sovrano con un approccio di sicurezza rigoroso e personalizzato. Le applicazioni create su RHEL nelle regioni AWS esistenti possono essere eseguite anche su AWS European Sovereign Cloud, offrendo così maggiore coerenza tra gli ambienti.

Sia che un’organizzazione richieda l’isolamento specifico di un cloud sovrano o continui a utilizzare i controlli di sovranità-by-design nelle regioni AWS esistenti, Red Hat offre la flessibilità di scegliere l’ambiente che si adatta alle diverse esigenze normative.