Cloud security: Cisco annuncia l’intenzione di acquisire Lightspin

Alla fine di marzo Cisco ha annunciato l’intenzione di acquisire Lightspin Technologies, Ltd., un’azienda privata che si occupa di software per la cloud security basata a Tel-Aviv, Israele.

Come parte del team Emerging Technologies & Incubation (ET&I) di Cisco, Lightspin contribuirà a sviluppare e rafforzare le tecnologie di sicurezza cloud di Cisco, consentendo la sicurezza e l’osservabilità in ambienti multicloud.

Il team di Lightspin apporta una vasta esperienza nella cloud security, nello sviluppo di prodotti e nei sistemi di sicurezza che identificano percorsi di attacco critici e vulnerabilità e vi pongono rimedio.

Queste conoscenze e competenze rafforzano ulteriormente gli investimenti che Cisco sta facendo in ambito cloud security per soddisfare le crescenti esigenze dei suoi clienti.

La chiusura dell’acquisizione – ha dichiarato Cisco – è attesa per il quarto trimestre dell’anno fiscale 2023.

L’azienda ha condiviso ulteriori dettagli sull’annuncio in un blog post firmato da Vijoy Pandey, Senior Vice President of Engineering for Emerging Technologies and Incubation (ET&I) di Cisco.

Nell’attuale clima relativo alla sicurezza, in cui le esigenze di gestione del rischio delle organizzazioni possono evolvere da un giorno all’altro, ha messo in evidenza Vijoy Pandey, è fondamentale che gli investimenti di Cisco nella cloud security riflettano le crescenti necessità dei suoi clienti.

Lightspin adotta un approccio unico alla copertura contestualizzata della sicurezza del cloud, utilizzando una tecnologia graph-based per fornire un contesto chiave, priorità e raccomandazioni di rimedio. Cisco e Lightspin sono allineati con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a modernizzare i loro ambienti cloud con sicurezza end-to-end e osservabilità dalla creazione al runtime.

Il team Lightspin – ha inoltre affermato Vijoy Pandey – ha una vasta expertise tecnica nella cloud security, nel product development e nei prodotti di sicurezza SaaS. L’esperienza del team nel supportare DevOps e DevSecOps con contesti e strumenti accelererà la capacità di Cisco di fornire le soluzioni e il supporto necessari per dare priorità e rimediare alle vulnerabilità nelle applicazioni e negli ambienti cloud.