Cloud pubblico: la spesa crescerà a quasi 500 miliardi di dollari nel 2022

Secondo l’ultimo forecast di Gartner, la spesa mondiale degli utenti finali per i servizi di cloud pubblico dovrebbe crescere del 20,4% nel 2022 per un totale di 494,7 miliardi di dollari, rispetto ai 410,9 miliardi di dollari del 2021.

Nel 2023 – prosegue la previsione di Gartner –, la spesa degli utenti finali dovrebbe raggiungere quasi 600 miliardi di dollari.

Gartner prevede che l’Infrastructure-as-a-service (IaaS) avrà la crescita della spesa di utenti finali più alta nel 2022, del 30,6%.

Sarà seguita dal desktop-as-a-service (DaaS) al 26,6% e dal platform-as-a-service (PaaS) al 26,1%.

La nuova realtà del lavoro ibrido sta spingendo le organizzazioni ad allontanarsi dalla distribuzione per la propria forza lavoro di soluzioni di client computing tradizionali, come desktop e altri strumenti fisici in ufficio.

E a orientarsi invece verso il DaaS, che sta spingendo la spesa fino a raggiungere i 2,6 miliardi di dollari nel 2022.

La domanda di capacità cloud native da parte degli utenti finali spiega la crescita di PaaS a 109,6 miliardi di dollari di spending.

Il SaaS rimane il segmento più grande del mercato dei servizi cloud pubblici e la società di ricerca e consulenza prevede che raggiungerà 176,6 miliardi di dollari di spesa per gli utenti finali nel 2022.

Gartner si aspetta una velocità costante all’interno di questo segmento in quanto le imprese prendono più strade per il mercato con SaaS, per esempio attraverso i marketplace cloud, e continuano a scomporre le applicazioni più grandi e monolitiche in parti componibili per processi DevOps più efficienti.

Le tecnologie emergenti nel cloud computing come l’hyperscale edge computing e il secure access service edge (SASE) stanno sconvolgendo i mercati adiacenti e formando nuove categorie di prodotti, creando ulteriori flussi di entrate per i fornitori di cloud pubblico.

Secondo gli analisti di Gartner, i leader It che vedono il cloud come un abilitatore piuttosto che uno stato finale avranno più successo nei loro viaggi di trasformazione digitale. E le organizzazioni che combinano il cloud con altre tecnologie adiacenti ed emergenti andranno ancora meglio.

