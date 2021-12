Cloud nazionale PA, Il Consorzio Italia Cloud si prepara per la gara

Il Consorzio Italia Cloud (CIC) accoglie positivamente la scelta del Governo per il progetto del Polo Strategico Nazionale (PSN) e plaude per la rapidità con la quale si è arrivati a questo primo traguardo.

Il CIC guarda con attenzione al seguito, ovvero al bando ed alla successiva gara, a cui il Consorzio è interessato a partecipare.

«Attediamo pertanto di leggere nel dettaglio il testo del bando di gara, per assicurarci che tutto sia fatto nel rispetto delle regole e con la dovuta trasparenza, nonché nell’interesse di medio e lungo termine del nostro Paese.»

Il CIC intende rappresentare le istanze delle PMI innovative italiane e valorizzare nel contempo il grande patrimonio di competenze e responsabilità delle Regioni e delle loro società in-house.

Dopo un ulteriore rafforzamento dell’assetto del CIC grazie al recente ingresso di Insiel, la società in-house della Regione Friuli Venezia Giulia, per il presidente del Consorzio, Michele Zunino l’unica via auspicabile e percorribile è quella che prenda in considerazione asset e competenze già presenti nel Paese e capaci di garantire che gli investimenti previsti vengano impiegati nel modo più trasparente ed opportuno, per valorizzare le competenze italiane e tutelare la sicurezza dei dati, un elemento questo che potrebbe essere irrimediabilmente compromesso laddove vi fosse un coinvolgimento diretto o indiretto di soggetti extraeuropei. Oltre al tema della protezione giuridica, rimane centrale la scelta dell’impegno dei fondi del PNRR per ridurre oppure per accrescere la dipendenza dell’Italia da fornitori extraeuropei.

Cloud PA, il commento di Michele Zunino

«Il modello del Cloud Nazionale» – ha concluso il presidente Michele Zunino – «è l’unica soluzione responsabile e percorribile che possa assicurare una trasformazione digitale trasparente capace di guardare al futuro, nel pieno rispetto degli interessi strategici di medio e lungo termine del paese. Ecco perché il nostro Consorzio è una delle poche realtà in grado di mettere al servizio del Paese, ribadisco “al servizio del Paese”, le migliori competenze strategiche e tecnologiche con una visione a medio lungo termine».

