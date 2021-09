Cloud nazionale, c’è la proposta di Almaviva e Aruba

I CDA di Almaviva e Aruba, tenutisi oggi, hanno approvato la proposta congiunta per la realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale (PSN) per il Cloud, l’infrastruttura chiave sulla quale ospitare dati e servizi della PA, definita dal PNRR e dalle linee guida del Ministero per l’Innovazione e la Transizione Digitale come una delle macro-azioni strategiche per l’evoluzione digitale della Pubblica Amministrazione.

Come si legge in una nota congiunta, la proposta di Almaviva e Aruba, presentata nel regime di partenariato pubblico-privato (PPP) in linea con la normativa di riferimento, soddisfa i requisiti tecnici e di flessibilità descritti dalla Strategia Cloud Italia grazie ad una piena complementarietà tra le due aziende e a una Value Proposition completa a copertura di tutti i servizi, risponde alle indicazioni della PA inerenti la sensibilità delle diverse tipologie di dato, prevedendo orizzonte temporale e risorse coerenti con la cornice definita dal PNRR.

La proposta sviluppata da Almaviva e Aruba pone l’accento sulla disponibilità immediata delle infrastrutture, assieme all’eccellenza tecnologica e alla sostenibilità ambientale che le contraddistingue, capace di consentire una accelerazione del piano di migrazione, con milestones migliorative rispetto alla pianificazione stessa del PNRR.