Il cloud di CoreTech è conforme agli standard ISO 9001 e ISO/IEC 27001

Lo scorso 13 luglio CoreTech ha ottenuto le certificazioni ISO più significative:

ISO 9001 e ISO/IEC 27001 mediante utilizzo delle linee guida ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, ISO/IEC 27701, che consentono di offrire ai partner servizi cloud di qualità e garantiti dalla massima sicurezza.

La certificazione ISO 9001:2015 è uno standard internazionale che certifica la qualità dell’azienda nella creazione di procedure, processi e documentazione in merito a l’erogazione di servizi Cloud IaaS, PaaS e SaaS.

La certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001:2017 è uno standard internazionale che certifica la sicurezza delle informazioni dell’azienda. Questa certificazione descrive l’approccio organizzativo e dei sistemi informartici che consente alle aziende di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la tracciabilità del proprio sistema informativo.

La certificazione ISO/IEC 27001 e le relative dichiarazioni di conformità: riguardano tutti i server fisici gestiti da CoreTech come l’erogazione in modalità cloud IaaS, PaaS e SaaS di servizi informatici di infrastruttura hosting, email, backup e file sharing.

Completano la certificazione ISO 27001 anche le 2 linee guida ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 e la più recente ISO/IEC 27701 tra i primi, a conseguirla in Italia.

Roberto Beneduci CEO di CoreTech: "Siamo orgogliosi di aver ricevuto le certificazioni ISO 9001 e ISO/IEC 27001 e di poter dimostrare che i nostri servizi Cloud sono allineati alle certificazioni internazionali. CoreTech che da sempre si impegna a mantenere uno standard di sicurezza ai massimi livelli può, a partire da oggi, garantire in forma ufficiale a tutti i propri partner la sicurezza dei loro dati secondo standard internazionali”.

Chi è CoreTech

CoreTech è un new generation provider, fornisce le più avanzate tecnologie cloud, pubbliche e private ed è un punto di riferimento affidabile per il canale.

Dal 2000, CoreTech si distingue per la scelta di soluzioni di classe enterprise e supporto best in class: hosting provider, system integrator, software house, web agency, sviluppatori e consulenti hanno a disposizione gli strumenti migliori per garantire qualità ed efficienza della propria offerta IT presente e futura.