Gestione centralizzata del backup per i Managed Service Provider

1Backup è un software di backup centralizzato e Sygma il pannello di gestione ideato e realizzato dai professionisti di CoreTech per ottimizzare il lavoro degli MSP.

Immagina un’enorme stazione di smistamento. Immagina centinaia di carri merci. Immagina che ciascuno di questi possa essere pieno, vuoto oppure mezzo vuoto. E immagina che tu debba verificarlo. Tutti i giorni. Come fai?

Le merci sono i dati e le informazioni delle tue aziende clienti. I carri merci rappresentano il servizio di 1Backup, il software di backup professionale in cloud proposto da CoreTech. Sygma è la piattaforma di smistamento che risponde alla necessità di controllare tutti i carri merci nel minor tempo possibile.

Sygma riassume in un’unica schermata le condizioni dei tuoi carri merci, quindi, fuor di metafora, la situazione dei backup dei tuoi clienti.

Nell’articolo chiariamo cosa significa affermare che 1Backup è un software di backup centralizzato e spieghiamo in modo sintetico il funzionamento di Sygma, il pannello di gestione ideato e realizzato dai professionisti di CoreTech.

1Backup è un software di backup centralizzato

Il backup delle informazioni alla base dell’attività di un’azienda è fondamentale per garantire la sicurezza dei dati informatici. Un guasto tecnico, un virus, un tentativo di hackeraggio, la manomissione di un dipendente o un semplice errore sono tutte eventualità in cui i dati strategici di una società sono minacciati e rischiano di essere perduti, con gravi danni per il bilancio aziendale.

1Backup è il software di backup professionale centralizzato che nella vendita di un pacchetto di servizi cloud ai tuoi clienti risolve ogni dubbio sulla sicurezza dei dati aziendali. La gestione centralizzata dei backup rende più efficiente il tuo lavoro.

Infatti, puoi monitorare i backup dei tuoi clienti attraverso un’unica schermata, quella di Sygma, il pannello di controllo che offre in ogni momento una sintesi di tutte le attività di salvataggio dei dati.

Sygma: la sicurezza dei dati informatici a portata di schermo

Sygma è un pannello di gestione associato ai pacchetti di servizi cloud proposti da CoreTech. Attraverso Sygma è possibile monitorare costantemente lo stato dei backup dei tuoi clienti e essere certi della sicurezza dei dati informatici delle tue aziende clienti.

Quando un rivenditore vende il servizio di backup, garantisce al cliente anche l’attività di gestione dei backup e di assistenza tecnica in caso di inconvenienti. La sicurezza dei dati informatici dei clienti può essere garantita solo attraverso un controllo quotidiano che verifichi il corretto salvataggio dei dati da preservare nei supporti cloud.

Le attività di verifica del funzionamento del backup richiedono tempo. Un professionista deve collegarsi al server di ciascun cliente per accertarsi che le operazioni di backup siano andate a buon fine. È evidente che controllare i processi di ciascun cliente secondo un modello in serie comporta inevitabilmente una notevole perdita di tempo.

Qui interviene Sygma, un’interfaccia che semplifica le operazioni di gestione del backup e migliora l’efficienza delle procedure. Infatti, grazie all’uso del suo pannello di gestione, è possibile individuare a colpo d’occhio i clienti con backup non andati a buon fine.

Come si presenta l’interfaccia di Sygma

L’interfaccia di Sygma racchiude in un’unica schermata gli esiti di tutti i backup dei tuoi clienti. In corrispondenza di ogni cliente c’è un record che dà informazioni sull’esito del backup giorno per giorno. L’indicatore corrispondente a ogni giornata è verde se le operazioni si sono svolte regolarmente, giallo se il backup è avvenuto solo parzialmente, rosso se non è avvenuto affatto.

Grazie a Sygma, il rivenditore può sapere quali clienti hanno bisogno di supporto nel tempo di un unico colpo d’occhio. Così beneficia di un notevole risparmio di tempo e di costi. Dopo aver individuato su quali clienti è necessario intervenire, il rivenditore non dovrà far altro che collegarsi ai loro server per normalizzare la situazione e completare i backup nel modo corretto.

MSP, la carta vincente dei servizi in cloud

MSP, “Managed Service Provider”, la ricetta vincente dei servizi cloud. Le attività di backup rientrano nella rosa di servizi che possono essere offerti in cloud ai clienti con il pagamento di un canone mensile. Il pacchetto di servizi comprende anche l’assistenza tecnica.

La piattaforma Sygma che permette la gestione del software di backup centralizzato 1Backup si inserisce nel modello MSP.

Nell’ottica MSP vengono scelti i prodotti più efficienti per le necessità del cliente. 1Backup con il suo pannello di gestione Sygma è coerente con l’obiettivo di minimizzare i costi e massimizzare il risultato.

Perché fare backup in cloud diventa semplice con 1Backup

Grazie a 1Backup e all’interfaccia di Sygma la gestione delle attività di backup è semplificata perché i tempi per individuare eventuali inconvenienti nei processi sono drasticamente ridotti. Ottimizzare i tempi di verifica degli esiti significa ridurre anche i costi. Infatti, il tempo guadagnato più essere speso in altre attività remunerative per l’azienda.

Il supporto del pannello di gestione di Sygma rende evidente perché fare backup in cloud con 1Backup è più semplice ed efficace rispetto a soluzioni non centralizzate.

CoreTech, il miglior interlocutore per i servizi cloud

Alle porte di Milano sud, poco distante dalla Fondazione Prada, c’è la sede di CoreTech, azienda che vanta vent’anni di attività nel settore dell’informatica. Il cuore del lavoro di CoreTech è rappresentato dai servizi di cloud computing.

Tra le diverse proposte dedicate ai rivenditori nell’ambito del cloud, 1Backup rappresenta una soluzione competitiva con caratteristiche che rispondono in modo esauriente all’eventuale domanda “perché fare backup in cloud” e assicurano la sicurezza dei dati informatici.

Cloud backup: i prezzi vantaggiosi del prodotto di CoreTech

Tra i diversi prodotti di cloud backup, il prodotto di CoreTech si distingue per i prezzi vantaggiosi. Per 100 GB di cloud backup, i prezzi sono intorno ai 5 euro al mese.

Il software di backup professionale centralizzato 1Backup è a tua disposizione per un trial gratuito della durata di un mese. Provalo e scopri se fa per te.