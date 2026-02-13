Cloud, AI e FinOps: il paradosso dei budget IT nel 2026 secondo Apptio

L’Apptio Technology Investment Management Report 2026 fotografa un paradosso: i budget IT aumentano, ma la fiducia nel ROI non cresce allo stesso ritmo. Secondo lo studio globale Apptio, società IBM, nel 2026 non vinceranno le aziende che spenderanno di più, ma quelle che sapranno trasformare la spesa tecnologica in valore misurabile per il business.

Il tema centrale è l’intelligenza finanziaria aziendale: un framework capace di collegare costi, utilizzo e risultati tra finanza, IT e linee di business, superando silos e dati frammentati che rallentano le decisioni.

Apptio, il budget IT in crescita: il 74% investe di più, ma la fiducia resta fragile

Lo studio di Apptio evidenzia che il 74% degli intervistati segnala un aumento degli investimenti in IT e software, con il 25% che parla di incrementi significativi. Tuttavia, molti leader non sono convinti di riuscire a trasformare questi investimenti in risultati aziendali concreti.

Il ROI è sempre più al centro delle discussioni con i CdA. Ma quando insight finanziari e operativi sono frammentari, il processo decisionale rallenta e la fiducia si indebolisce. La sfida non è finanziare la tecnologia, ma difenderla e orientarla con chiarezza, superando processi manuali e scollegati che generano solo un’illusione di controllo.

AI e cybersecurity prioritarie, ma l’innovazione deve autofinanziarsi

AI e cybersecurity restano priorità strategiche, ma il 67% degli investimenti in AI dovrebbe provenire da riallocazioni interne ai budget esistenti, non da nuovi fondi netti. Questo impone ai team IT una disciplina più rigorosa nella gestione della spesa.

Quando le priorità cambiano rapidamente, emergono i limiti dei modelli tradizionali di pianificazione. Il gap tra controllo percepito e capacità effettiva diventa evidente. Senza un quadro integrato che colleghi finanza e operations, l’agilità si riduce e diventa difficile finanziare le iniziative a maggior valore.

Cloud e AI: variabilità della spesa e governance sotto stress secondo Apptio

L’economia del cloud e dell’AI introduce una variabilità senza precedenti nella spesa IT. Con l’aumento dei consumi, i modelli tradizionali di pianificazione e responsabilità faticano a tenere il passo.

Molte organizzazioni scoprono che le proprie capacità non riescono a sostenere carichi di lavoro basati su AI o containerizzazione. Questo mette in luce i limiti dei metodi tradizionali di previsione e gestione della spesa. La governance deve evolvere per garantire visibilità, ownership e scelte di finanziamento coerenti in ambienti sempre più dinamici.

Technology Business Management e insight unificati: dall’analisi al vantaggio competitivo

Il report di Apptio individua alcuni passi pragmatici: unificare gli insight a livello aziendale, modernizzare la gestione finanziaria dell’IT, ottimizzare le FinOps, semplificare lo Strategic Portfolio Management e governare in modo proattivo l’innovazione AI.

Le organizzazioni più mature stanno abbandonando la reportistica statica per passare a insight in tempo reale, allineando dati finanziari e operativi e collegando investimenti e risultati. È questo passaggio dall’insight alla decisione che consente di trasformare la spesa IT in un vantaggio competitivo sostenibile nel 2026.