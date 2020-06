Cloud, mercato da 1.000 miliardi di dollari entro otto anni

Allied Market Research ha pubblicato un rapporto intitolato sullo stato del mercato globale del cloud; secondo il rapporto, il mercato è stimato 264,80 miliardi di dollari nel 2019 e dovrebbe superare i 927 miliardi di dollari entro il 2027, registrando un CAGR del 16,4% dal 2020 al 2027.

L’aumento della domanda di servizi cloud e l’aumento dell’adozione del cloud nelle Pmi guidano la crescita del mercato globale del cloud.

D’altra parte, le preoccupazioni in materia di sicurezza dei dati e violazioni ostacolano in una certa misura la crescita. Tuttavia, si prevede che l’aumento dell’adozione di servizi cloud nelle regioni in via di sviluppo creerà opportunità redditizie nel prossimo futuro.

Basato sul modello di servizio, il software-as-a-service ha rappresentato oltre i due quinti della quota di mercato globale dei servizi cloud nel 2019 e si prevede che guiderà il percorso fino al 2027. Ciò è attribuito alla presenza di tale software che viene eseguito su un singolo server e serve più tenant.

Allo stesso tempo, l’infrastruttura come segmento di servizio citerebbe il CAGR più veloce del 18,2% dal 2020 al 2027. I vantaggi dell’infrastruttura come servizio di cloud computing sono numerosi. I servizi di infrastruttura possono essere condivisi e il costo può essere ridotto. Questo fattore ha guidato la crescita del segmento.

Il segmento BFSI (le banche, i servizi finanziari e le compagnie assicurative) ha contribuito a quasi un quinto del fatturato del mercato globale dei servizi cloud nel 2019 e si prevede che aumenti il proprio peso entro il 2027.

Secondo Allied Market Research allo stesso tempo, il settore sanitario rappresenta il CAGR più veloce del 19,1% per tutto il periodo di previsione.

Su base geografica, il Nord America deteneva la quota più alta nel 2019, generando quasi due quinti del mercato globale dei servizi cloud.

Il fatto che questa regione sia sempre stata proattiva nell’adottare questa tecnologia in ogni settore ha spinto la crescita del mercato.

La regione Asia-Pacifico, d’altra parte, crescerebbe al CAGR più veloce del 18,6% entro la fine del 2027. Lo sviluppo di questa area spiega l’aumento dell’uso complessivo dei servizi di cloud computing a causa dei loro vantaggi in termini di costi.