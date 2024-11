Claude.ai ora può scrivere ed eseguire codice per fare analisi dei dati

Anthropic sta introducendo in Claude.ai lo strumento di analisi, una nuova funzionalità integrata che consente a Claude di scrivere ed eseguire codice JavaScript. Claude può ora elaborare i dati, condurre analisi e produrre insight in tempo reale. L’analysis tool è disponibile per tutti gli utenti di Claude.ai in anteprima.

Anthropic presenta lo strumento di analisi come una sandbox di codice integrata, dove Claude può eseguire calcoli complessi, analizzare dati e iterare diverse idee prima di condividere una risposta. La capacità di elaborare le informazioni e di eseguire il codice consente di ottenere risposte più accurate, grazie alle capacità all’avanguardia di Claude 3.5 Sonnet nel campo del coding e dei dati.

Quando l’utente ha bisogno di risposte precise e verificabili dai dati, Claude ora funziona come un vero analista di dati. Invece di affidarsi alla sola analisi astratta, è in grado di elaborare sistematicamente i dati, pulendoli, esplorandoli e analizzandoli passo dopo passo fino a raggiungere il risultato corretto.

Inoltre, se da un lato Claude ha sempre potuto scrivere codice, ora può eseguirlo all’interno di Claude.ai per supportare tutti i tipi di analisi. Con lo strumento di analisi, si ottengono risposte non solo ben motivate, ma anche matematicamente precise e riproducibili, sottolinea Anthropic.

Lo strumento di analisi di Claude.ai può ampliare le capacità dei vari team. Ad esempio:

I marketer possono caricare le interazioni dei clienti lungo l’intero funnel e Claude farà emergere le opportunità per migliorare le conversioni.

possono caricare le interazioni dei clienti lungo l’intero funnel e Claude farà emergere le opportunità per migliorare le conversioni. I team sales possono caricare i dati di vendita globali e Claude fornirà un’analisi delle prestazioni specifiche per ogni Paese.

possono caricare i dati di vendita globali e Claude fornirà un’analisi delle prestazioni specifiche per ogni Paese. I product manager possono caricare i dati sul coinvolgimento dei clienti e Claude aiuterà a definire lo sprint planning e le priorità di sviluppo.

possono caricare i dati sul coinvolgimento dei clienti e Claude aiuterà a definire lo sprint planning e le priorità di sviluppo. Gli ingegneri possono caricare i log delle prestazioni dei vari server e Claude identificherà le aree per un migliore utilizzo delle risorse.

possono caricare i log delle prestazioni dei vari server e Claude identificherà le aree per un migliore utilizzo delle risorse. I team finance possono caricare i dati finanziari mensili e Claude creerà una dashboard finanziaria per comunicare le tendenze chiave e informare il processo decisionale.

È possibile abilitare l’anteprima dello strumento di analisi accedendo a Claude.ai. Per gestire tutte le anteprime delle funzioni, è possibile fare clic sul proprio nome nell’angolo in basso a sinistra.