Claude AI: Artifacts è ora disponibile, anche nelle app per iOS e Android

Anthropic ha reso disponibile Artifacts per tutti gli utenti di Claude.ai nei piani Free, Pro e Team, ed è ora possibile creare e visualizzare gli Artifacts sulle app per iOS e Android.

La funzionalità Artifacts – spiega Anthropic – trasforma le conversazioni con Claude in un’esperienza più creativa e collaborativa. Con Artifacts, gli utenti hanno a disposizione una finestra dedicata per vedere, iterare e costruire istantaneamente il lavoro che stanno creando con l’intelligenza artificiale Claude.

Dal lancio in anteprima a giugno, ha reso noto l’azienda, gli utenti hanno creato decine di milioni di artefatti. Al momento dell’annuncio della preview, Anthropic aveva sottolineato che questa nuova funzionalità segnava l’evoluzione di Claude da un’intelligenza artificiale conversazionale a un ambiente di lavoro collaborativo. E che questa sarebbe stata solo l’inizio di una visione più ampia di Claude.ai, che andava in direzione di un’espansione per supportare la team collaboration, verso un futuro (prossimo) in cui i team e le organizzazioni intere saranno in grado di centralizzare in modo sicuro le loro conoscenze, i documenti e il lavoro in corso in un unico spazio condiviso, con Claude che fungerà da componente del team on-demand.

Ora, con la disponibilità generale di Artifacts, questo futuro diventa ancora più vicino. Secondo Anthropic, ora ogni team può usare Claude per creare prodotti di alta qualità in modo più rapido che mai. Dagli snippet di codice e dai diagrammi di flusso alla grafica SVG, ai siti web e alle dashboard interattive, Artifacts può aiutare a dare vita alle idee e ai progetti.

Gli utenti dei piani Free e Pro possono pubblicare e remixare gli Artifacts con la community più ampia, consentendo di costruire e iterare sui materiali pubblicati da altri utenti in tutto il mondo.

Gli utenti del piano Team possono creare Artifacts e condividerli in Progetti, consentendo ai colleghi del team di collaborare in un ambiente sicuro.