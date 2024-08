Claroty annuncia un accordo di collaborazione strategica con AWS

Claroty annuncia di aver siglato un accordo di collaborazione strategica (SCA) pluriennale con Amazon Web Services (AWS). Questo SCA rafforza l’impegno condiviso delle due aziende per consentire alle organizzazioni di sfruttare in modo sicuro il pieno potenziale del cloud durante il loro percorso di digital transformation, grazie alla combinazione della piattaforma progettata per la protezione CPS di Claroty e all’infrastruttura cloud scalabile, affidabile e sicura di AWS.

I CPS come la tecnologia operativa (OT), l’Industrial Internet of Things (IIoT), l’Internet of Medical Things (IoMT) e l’IoT aziendale sono sempre più connessi alle reti IT e al cloud. Nonostante ciò offra enormi vantaggi in termini di produttività e risparmio sui costi, espone anche i CPS a forti rischi informatici, che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza nazionale, sulla stabilità economica e sulla sicurezza pubblica. Per trovare il giusto equilibrio tra il miglioramento dell’efficienza operativa e la riduzione del rischio CPS, le organizzazioni si stanno affidando sempre più spesso a soluzioni di sicurezza basate su SaaS, appositamente progettate per soddisfare le esigenze uniche dei sistemi cyber-fisici.

Grazie alla profonda competenza nel settore manifatturiero, in quello sanitario e di altre infrastrutture critiche, Claroty offre una visibilità approfondita delle risorse e un ampio set di soluzioni, tra cui gestione dell’esposizione, protezione della rete, accesso sicuro e rilevamento delle minacce. Con la piattaforma SaaS xDome di Claroty, basata nativamente sull’architettura AWS, i clienti possono ottenere tutti i vantaggi di scalabilità, flessibilità e semplicità del cloud, nonché una protezione specializzata per tutte le risorse e le reti CPS connesse ad esso.

Jeff Kratz, Vice President di AWS Worldwide Public Sector Industry Sales, ha affermato: “Con un numero sempre maggiore di grandi aziende, sia nel settore pubblico che in quello privato, che si stanno orientando verso il cloud, garantire la sicurezza dei CPS all’interno delle loro reti principali e delle sedi periferiche è diventata una priorità. Siamo entusiasti di collaborare con Claroty e di poter offrire le loro soluzioni di sicurezza CPS all’avanguardia, basate su AWS, ai nostri clienti“.

“La protezione dei CPS varia in base al settore, ad esempio, la protezione di un PLC in uno stabilimento di produzione prevede determinati requisiti e parametri che sono differenti da quelli di un dispositivo per la risonanza magnetica in un ospedale“, ha affermato Stephan Goldberg, Vice President of Business Development di Claroty. “Per questo motivo, la verticalizzazione è al centro della nostra attività ed è ciò che ci consente di aiutare i nostri clienti a migliorare la sicurezza dei propri sistemi cyber-fisici in modo adeguato. Inoltre, un’efficace protezione dei CPS aiuta a dare alle organizzazioni la sicurezza di cui hanno bisogno per spostare questi sistemi mission-critical sul cloud. Siamo entusiasti di espandere la nostra collaborazione con AWS e di lavorare insieme per consentire ai clienti di raggiungere la resilienza informatica e operativa di cui hanno bisogno“.