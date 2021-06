Società digitale: i cittadini possono correggere online i propri dati anagrafici

Da oggi si potrà chiedere con una procedura interamente digitale la correzione online dei propri dati anagrafici sul sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

È infatti disponibile sul portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), il servizio “Rettifica dati”, che consentirà ai cittadini, registrati nell’ANPR, di prendere visione in digitale della propria scheda anagrafica e in caso di eventuali errori o incongruenze nei dati anagrafici o discordanze rispetto ai dati presenti nei documenti in possesso, di chiederne la correzione al comune di residenza, senza recarsi presso gli uffici comunali.

Il servizio di richiesta di rettifica verrà abilitato progressivamente a tutti i comuni presenti in ANPR (al 23 giugno 7.585, per 64.738.995 cittadini), nell’ottica di una digitalizzazione dei servizi della Publbica Amministrazione.

Nell’Area Riservata del sito ANPR, i cittadini in possesso di Carta d’Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o SPID, potranno richiedere la rettifica di uno o più dati inesatti della propria scheda anagrafica, segnalando gli errori materiali o comunicando eventuali integrazioni di dati incompleti.

Potranno inoltre tenere sotto controllo lo stato di lavorazione della richiesta e autorizzare la ricezione delle notifiche sul suo avanzamento.

Se la funzione Richiesta di rettifica è già attiva per il comune di residenza, la voce Rettifica dati sarà presente tra le funzioni disponibili sul Portale ANPR, nella sezione dedicata al cittadino.

I dati di cui è possibile richiedere la rettifica sono individuabili con la matita “Modifica” e, se necessario, sarà possibile allegare eventuale documentazione giustificativa a supporto della richiesta.

La documentazione sarà conservata dal sistema ANPR solo fino alla completa evasione della richiesta e successivamente dal Comune.

I Comuni potranno gestire e monitorare le richieste ricevute dai cittadini, apportando, in caso di accoglimento, le correzioni nella base dati ANPR tramite il loro gestionale o mediante la web app ANPR, le cui funzionalità consentono agli ufficiali d’anagrafe di elaborare direttamente le richieste di rettifica o rigettare le domande irricevibili.

Il Portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) del Ministero dell’Interno raccoglie le informazioni delle quasi 8.000 anagrafi comunali italiane.

Un sito sicuro e di deduplica

L’ANPR, riporta una nota congiunta dei ministeri dell’Interno e dell’Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale, è un sistema integrato, realizzato da Sogei, con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche.

Permettere ai dati di dialogare, evitando duplicazioni di documenti, garantendo maggiore certezza del dato anagrafico e tutelando i dati personali dei cittadini.

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.

A oggi ANPR raccoglie i dati del 98 % della popolazione italiana. L’Anagrafe Nazionale, che include l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) pari a 5 milioni e 500 mila persone, coinvolge oltre 59 milioni di residenti in Italia e sarà ultimata nel corso del 2021. Sul portale è possibile monitorare l’avanzamento del processo di adesione da parte dei Comuni italiani.