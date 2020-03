Coronavirus, anche Citrix Synergy diventa un evento online

L’emergenza coronavirus è ancora lontana da una conclusione e anche Citrix si trova a doverla affrontare: per questo la società americana rilancia e trasforma il main event Citrix Synergy in un evento virtuale e gratuito.

Avendo ben presente i rischi per la salute di dipendenti, clienti, partner e comunità, Citrix si è prontamente adeguata alle indicazioni di Cdc, Oms e di altre autorità sanitarie in tutto il mondo.

Per questa ragione, la conferenza Citrix Synergy 2020 verrà quindi trasformata in un’esperienza virtuale gratuita di più giorni.

La società, pur senza nascondere il proprio dispiacere per questa sofferta decisione, ritiene (giustamente) che questo sia il modo migliore per impegnarsi con la comunità in modo sicuro ed efficace: attuare la rarefazione sociale e al tempo stesso dimostrare ferma volontà di non arrendersi di fronte alla emergenza.

Per Citrix Synergy rimane confermata la data di apertura del 19 maggio, così come lo sono i contenuti: verranno mostrate le ultime innovazioni di prodotto,ci saranno spazi dedicati alla formazione interattiva, alle best practice e alle esperienze pratiche: non mancherà nulla rispetto al consueto evento americano.

I partecipanti online assisteranno ai keynote dei dirigenti, leader di prodotto, partner strategici e clienti Citrix; a sessioni di breakout interattive e ad un’esperienza tecnologica che mostrerà la visione di Citrix per il futuro del lavoro e le innovazioni con cui metterlo in pratica.

Inoltre, Citrix si impegna a contattare tutti i partecipanti ed i partner già registrati e che hanno acquistato i pass, al fine di emettere i regolari rimborsi.

Infine, a tutti gli interessati suggeriamo di seguire gli sviluppi sul sito dedicato all’evento