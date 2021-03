Cisco Webex, traduzione in tempo reale dall’inglese in oltre cento lingue

Cisco ha annunciato che a partire da questo mese la funzione di traduzione in tempo reale dall’inglese in oltre cento lingue sarà introdotta come anteprima pubblica nella app di Webex.

Ciò permetterà agli utenti di personalizzare l’esperienza delle riunioni Webex in modo che sia più significativa e produttiva, con la possibilità di partecipare nella lingua di loro scelta.

La library linguistica è stata ampliata da Cisco da dieci a oltre 100 lingue e la funzione di traduzione abilita un maggiore engagement e una comunicazione più facile tra i partecipanti ai meeting, portando in definitiva a una collaborazione più efficace.

Oltre a creare un’esperienza più soddisfacente per gli utenti, secondo Cisco le traduzioni in tempo reale portano anche un vantaggio in termini di costi. L’azienda cita un recente rapporto di Metrigy secondo cui più del 50% dei partecipanti si rivolge a servizi di terze parti per tradurre le riunioni in altre lingue, sostenendo un costo medio di 172 dollari per meeting, per lingua.

L’integrazione delle funzionalità di traduzione in più lingue in Webex rende quindi il processo innanzitutto più semplice, ma anche più conveniente. E non solo riduce i costi, ma aiuta anche ad aumentare la produttività e offre un ambiente più inclusivo per i dipendenti. In più, la nuova funzionalità permette alle aziende di focalizzarsi sulla ricerca dei migliori talenti, indipendentemente dal luogo da cui chiamino o dalla lingua madre.

L’integrazione di assistenti virtuali intelligenti per le riunioni con funzionalità di traduzione linguistica porta dunque alle aziende diversi vantaggi in termini di costi, produttività, engagement dei dipendenti e altro ancora.

Questa è la più significativa ma non è l’unica novità per Webex. Cisco ha infatti anche annunciato l’introduzione della prima fase dell’immersive share, ora disponibile sui dispositivi Webex Desk Pro. Sovrapponendo l’immagine dello speaker al di sopra del contenuto condiviso, questa funzionalità consente un’esperienza di presentazione più dinamica e coinvolgente.

Inoltre, Cisco è al lavoro per introdurre una serie di strumenti e funzionalità che aiutino le aziende nella loro transizione nel cloud.