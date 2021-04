Cisco Webex favorisce il benessere personale con People Insights

Cisco Webex ha annunciato innovazioni alla funzionalità People Insights.

Disponibile con il nuovo Webex, e accessibile attraverso una vista personalizzata e privata, People Insights permette di soddisfare importanti aspetti per ciò che riguarda le riunioni, l’integrazione vita-lavoro, le relazioni e il tempo di concentrazione.

Progettato con una approccio people-first, i dati analitici sonno disponibili in tre dimensioni: personale, di team e organizzativo, il tutto con la massima privacy e sicurezza in modo che nessuno vi acceda.

La pandemia ha impattato profondamente sul nostro modo di lavorare. Dalle difficoltà che stiamo affrontando (compresa la così detta “fatigue” delle riunioni) alle opportunità di ripensare il nostro modo di lavorare. Con il 58% dei dipendenti in ufficio che si aspetta di lavorare otto o più giorni da casa ogni mese, e il 98% delle riunioni che dovrebbe includere partecipanti da remoto, sta emergendo una nuova modalità ibrida di lavorare. È fondamentale che le persone abbiano gli strumenti per lavorare al meglio, ovunque si trovino fisicamente. Una delle maggiori aree di opportunità è quella di aiutare le persone a gestire meglio il loro tempo e le relazioni di lavoro.

Grazie a trend e dati analitici relativi alle modalità di lavoro, le persone e i responsabili d’azienda possono ridefinire il modo in cui utilizzano il tempo, le persone con cui lavorano e scoprire i punti critici.

Cisco Webex afferma che People Insights favorisce esperienze positive per i dipendenti e aiuta le persone a dare priorità al loro benessere sul lavoro in diversi modi.

Personal Insights: i dati analitici forniti, permettono di individuare le tendenze e le interazioni quotidiane (come i collaboratori chiave e le attività), in modo da poter impostare e monitorare le preferenze personali. Ciò permette di personalizzare la collaborazione con i colleghi e dedicare il tempo a ciò che conta di più. Ad esempio, People Insights aiuta a decidere quando rifiutare o riprogrammare le riunioni per assicurare un bilanciamento tra vita personale e professionale

Team Insights: i dati analitici forniti fornisco ad ogni membro del team una visione tra le relazioni, le abitudini di collaborazione e l’integrazione vita-lavoro di tutto il team – pur mantenendo la privacy. Ne deriva un’esperienza di lavoro più intensa e inclusiva per tutti, facendo crescere le relazioni a beneficio di tutti. Per esempio, è possibile valutare il benessere del team osservando quale percentuale di riunioni si svolge al di fuori dell’orario di lavoro preferito – o è possibile facilitare solide relazioni di lavoro creando relazione con i team più adeguati.

Organizational Insights: offre una visione generale delle tendenze e rapporti di collaborazione tra i vari team, consentendo di individuare eventuali silos. Per esempio, se si passa a un nuovo modello di business o a un design organizzativo che richiede nuove modalità di collaborazione, è possibile monitorare come tale modello stia funzionando e intervenire laddove si presentino delle lacune.

People Insights di Cisco Webex sarà disponibile in tutto il mondo con un approccio graduale nel corso del prossimo anno, con disponibilità iniziale per clienti selezionati negli Stati Uniti a partire da questa estate.