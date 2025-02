Cisco rivoluziona la connettività AI: nuove soluzioni per i service provider

Nuove soluzioni in arrivo da Cisco per permettere ai service provider di fornire connettività IA. I service provider avranno un ruolo determinante nel definire come, dove e quando i dati provenienti da applicazioni di intelligenza artificiale (IA) si muoveranno attraverso le reti. In tal senso Cisco – leader nel networking e nella sicurezza – ha presentato oggi innovazioni che consentono ai service provider di gestire l’aumento del volume e della varietà dei dati, e di trarre profitto dai servizi a supporto del traffico IA. Le innovazioni annunciate testimoniano l’evoluzione di Cisco Silicon One, con nuovi dispositivi che permettono di creare reti con la flessibilità che richiedono i servizi IA.

I dati creati dalle applicazioni IA devono essere elaborati vicino all’edge e agli utenti e ciò richiede accesso più veloce, migliori prestazioni del servizio, resilienza e sicurezza. Con Cisco Agile Services Networking i service provider hanno a disposizione un’architettura per la connettività IA che permette di fornire servizi e reti affidabili.

“La rivoluzione dell’IA rappresenta un’enorme opportunità di crescita per i service provider,” ha dichiarato Jeetu Patel, EVP e Chief Product Officer di Cisco. “L’IA, e in particolare l’arrivo degli IA agent, si tradurrà in un incredibile afflusso di nuovi lavoratori digitali che collaboreranno e comunicheranno costantemente. Cisco Agile Services Networking fornisce ai service provider il modello di riferimento per i service provider che vogliono cogliere tutte le opportunità offerte dall’IA, soddisfacendo la domanda di connettività ad elevata larghezza di banda, sicura ed efficiente dal punto di vista energetico.”

Cisco: abilitare la connettività AI, erogare nuovi servizi

I service provider hanno un ruolo strategico nell’ecosistema dell’IA. Possiedono e gestiscono le reti che connettono i luoghi dove vengono generati i dati IA e quelle in cui le applicazioni vengono utilizzate, così come i data center in cui le applicazioni di apprendimento e di inferenza dell’IA elaborano una serie enorme di dati.

Cisco Agile Services Networking è un’architettura progettata per semplificare il networking e far convergere i livelli di rete e i servizi. Garantisce esperienze con reti e servizi resilienti grazie all’automazione, all’osservabilità e alla sicurezza basate sull‘intelligenza artificiale. Inoltre, i service provider possono generare nuove opportunità dai servizi distribuiti più vicino agli utenti finali, grazie a un’architettura di rete ottimizzata per la fornitura di servizi intelligenti. L’architettura si basa su:

Sistemi e piattaforme Cisco Silicon One: le nuove integrazioni al portfolio Silicon One e Cisco 8000 per le reti di accesso, edge e metro, offrono controllo, sostenibilità, sicurezza e gestibilità coerenti per la realizzazione delle reti, a partire dal silicio fino ai sistemi. L’architettura integra i nuovi dispositivi Cisco Silicon One A100 e K100 per sistemi fissi, centralizzati e modulari.

Le nuove ottiche coerenti pluggable permettono a Cisco di supportare applicazioni ultra long-haul e di connettere fino a 3000 km senza l’utilizzo di trasponder tradizionali. Oltre all’aggiornamento delle ottiche 100G e 800G, Cisco sta potenziando il Routed Optical Networking affinchè i service provider possano semplificare le loro reti, migliorare la gestione e utilizzare meno energia, facendo ulteriormente convergere i livelli IP e ottico. Funzionalità di automazione e assurance della rete: Cisco Crosswork Network Automation e Provider Connectivity Assurance (precedentemente Accedian Skylight) offrono una nuova tecnologia predittiva basata su IA per accelerare la pianificazione della capacità di rete e l’allocazione delle risorse, fornendo agli operatori una visibilità completa per la gestione dell’intera infrastruttura di rete. Inoltre, Provider Connectivity Assurance si integra con Splunk, consentendo ai clienti di correlare i dati relativi alle prestazioni delle applicazioni e dell’infrastruttura e di prendere decisioni automatizzate che accelerano la risoluzione dei problemi.

Tutte queste innovazioni messe insieme forniscono ai service provider gli strumenti necessari per evolvere le loro reti, sviluppare nuovi servizi e generare nuove opportunità dalla distribuzione di servizi garantiti. Agile Services Networking è anche un’architettura più efficiente dal punto di vista energetico e meno dispendiosa in termini di risorse. Rispetto alle implementazioni centralizzate tradizionali, un caso d’uso di architettura edge che sfrutta la serie Cisco 8000 ha permesso di ridurre le emissioni di gas serra di 324 tonnellate metriche (calcolata sull’intero ciclo di vita del prodotto e tutte le sue fasi) e un risparmio energetico dell’80%, grazie all’integrazione con il programma Cisco Takeback and Reuse.

La serie 8000 potenziata da Silicon One di Cisco è già disponibile; la disponibilità di altri modelli è prevista in primavera e in estate 2025. Le nuove Coherent Pluggable Optics di Cisco saranno disponibili a partire dalla primavera del 2025. Le funzionalità di Network Automation e Assurance sono già disponibili.

Collaborare per cogliere le opportunità offerte dall’IA

L’IA porta a continui cambiamenti nel modo in cui le reti vengono create, gestite e ottimizzate e in questo contesto le partnership instaurate da Cisco con i service provider sono più che mai determinanti. Service Providers di tutto il mondo inclusi Arelion, Bell Canada, BT business, Colt, Lumen, Megaport, OTE (Deutsche Telekom) e Swisscom sono entusiasti delle funzionalità abilitate da Cisco Agile Services Networking. Ulteriori informazioni sono disponibili