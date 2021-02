Cisco potenzia le competenze digitali delle scuole italiane

Cisco e il Ministero dell’Istruzione hanno siglato un protocollo di intesa della durata di tre anni, dedicato a innovare e potenziare le competenze digitali nella scuola.

L’accordo rappresenta un nuovo passo di un percorso di collaborazione ormai più che decennale, volto a offrire agli studenti la possibilità di acquisire le conoscenze necessarie per essere cittadini di una società digitale – e per prepararsi ad un mondo del lavoro in cui le competenze ICT professionali e trasversali sono essenziali.

In particolare, secondo i termini dell’accordo siglato, Cisco si impegna, direttamente o attraverso la sua rete di partner per la formazione Cisco Networking Academy presente in tutta Italia, a promuovere percorsi formativi e di orientamento volti a sviluppare le competenze professionali e trasversali di area ICT (quali PCTO), attraverso le Networking Academy (su temi come la cybersecurity, l’IoT, il networking e le competenze di base acquisibili tramite il percorso “Connessi e Sicuri) ma anche grazie a iniziative legate al coding e con le Cybersecurity Scholarship, borse di studio rivolte ai giovani dai 16 anni dedicate alle competenze specialistiche in area sicurezza informatica;

potenziare le azioni pilota di Didattica Digitale Integrata e di formazione verso il personale docente e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche con il coinvolgimento delle figure che a vario titolo sono connesse alla digitalizzazione in ambito scolastico (referenti PNSD, Animatori Digitali, team per l’innovazione digitale, équipe formative territoriali, rete dei poli di innovazione territoriali “Future Labs”);

sperimentare percorsi innovativi di formazione sul tema dell’Intelligenza Artificiale nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione;

svolgere iniziative formative dedicate all’imprenditorialità digitale, per il superamento del divario di genere nell’accesso alle professioni digitali, per l’inclusione degli studenti attraverso l’uso di tecnologie abilitanti;

realizzare attività per la diffusione delle tecnologie digitali più innovative tra docenti e studenti con seminari e corsi online su tematiche rilevanti e emergenti in ambito ICT.

Lo sviluppo delle azioni previste dal protocollo sarà coordinato da un Comitato tecnico-scientifico, composto da rappresentanti di entrambe le parti. Le attività stabilite nel Protocollo sono erogate gratuitamente alle scuole e agli studenti.