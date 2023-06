Cisco Live 2023: nuove soluzioni di networking e cybersecurity

Per l’edizione 2023 di Cisco LIVE, evento di livello mondiale dedicato alle ultime tecnologie di networking e di cybersicurezza, l’azienda prevede 17.000 partecipanti dal vivo oltre a milioni di persone collegate in live-streaming da ogni angolo del mondo. Ciò fa sì che Cisco LIVE 2023 si preannunci come la conferenza di maggior portata di Cisco.

I vertici aziendali, a partire dal presidente e CEO Chuck Robbins, si alternano sul palco per presentare le nuove soluzioni che permetteranno a partner e clienti di essere più resilienti e sicuri nell’affrontare un futuro in rapida evoluzione.

La trasformazione digitale rappresenta infatti il fulcro vitale di qualsiasi realtà aziendale, sottolinea la società americana, e disporre di una rete sicura è diventata una priorità irrinunciabile per le imprese moderne. Anche numerosi clienti, tra cui Audi, Carhartt, MGM Resorts International e NFL saliranno sul palco per evidenziare il ruolo centrale di Cisco quale fornitore tecnologico e partner aziendale strategico.

“Siamo lieti di condividere con i nostri clienti una serie di importanti annunci tecnologici e nuove funzionalità che li supporteranno nel risolvere le loro più importanti sfide di business. Che si tratti di sicurezza, connettività, applicazioni o sostenibilità, Cisco è il partner ideale per le aziende che desiderano trasformare, adattare e semplificare l’esperienza IT”, ha dichiarato Chuck Robbins, Presidente e CEO di Cisco. “Tutto ciò fa parte della nostra visione volta a creare un futuro innovativo, inclusivo e più sostenibile”.

Secondo lo studio State of Global Innovation di Cisco, l’85% dei professionisti IT dichiara di apprezzare la semplicità dei propri sistemi IT.

Semplicità che si ritrova nelle nuove tecnologie presentate dall’azienda a Cisco LIVE, dalle quali si evince il costante impegno e facilitare quanto più possibile l’esperienza digitale degli utenti. Le tecnologie annunciate includono:

Cisco Networking Cloud: un’unica piattaforma, potente e intelligente, per gestire in modo proattivo la rete, eliminare i silos, garantire le prestazioni e ridurre il carico di lavoro umano.

Cisco Security Enhancements: Cisco Secure Access (soluzione di security service edge, SSE), offre accesso continuo da qualsiasi luogo, dispositivo e a qualsiasi applicazione attraverso un’unica piattaforma. Cisco Secure Firewall 4200 offre un’esperienza di connessione continuativa sia in ufficio che in viaggio, unitamente a Cisco Multicloud Defense, soluzione ideale per la sicurezza in qualsiasi ambiente.

Cloud Native Application Security: le nuove funzionalità avanzate disponibili per Panoptica forniscono protezione completa dell’intero ciclo di vita delle applicazioni cloud native, dal codice allo sviluppo, fino al runtime di produzione negli attuali ambienti distribuiti e multicloud.

Full-Stack Observability (FSO): Cisco FSO Platform è stata progettata come piattaforma unificata ed estensibile incentrata sull’OpenTelemetry. Questa soluzione, indipendente dai fornitori, consente a clienti e partner di combinare i dati MELT (Metrics, Events, Logs, and Traces) provenienti da diversi domini per abilitare nuovi casi d’uso, ottimizzando e proteggendo le esperienze digitali.

Hybrid Work: Gli amministratori IT dispongono oggi di una migliore supervisione e gestione delle periferiche di terze parti grazie a Webex Control Hub e possono visualizzare lo stato della connessione per risolvere facilmente i problemi relativi alle chiamate e alle riunioni Webex grazie alla soluzione ThousandEyes, da oggi disponibile anche sui dispositivi RoomOS. Inoltre, i clienti possono sperimentare riunioni ibride uniche e potenziate dall’intelligenza artificiale con la nuova Room Bar Pro. Progettata per una configurazione semplice e immediata in una varietà di spazi di lavoro di medie dimensioni, questa soluzione permette ai clienti di implementare funzionalità intelligenti, come ad esempio le riunioni cinematografiche, nei loro ambienti di lavoro.

Le innovazioni presentate nel corso di Cisco Live 2023 rispondono ad alcune tra le più importanti sfide che i clienti devono affrontare, ma soprattutto consentono a clienti e partner di innovare utilizzando piattaforme e tecnologie all’avanguardia.

Cisco Stadium: soluzioni innovative per far vivere ai tifosi esperienze uniche negli Stadi di tutto il mondo. I tifosi potranno arbitrare una partita e provare la tecnologia di instant replay.

soluzioni innovative per far vivere ai tifosi esperienze uniche negli Stadi di tutto il mondo. I tifosi potranno arbitrare una partita e provare la tecnologia di instant replay. Autonomous Living Project: Ignite Technology e Launchcode hanno collaborato con il Country Digital Acceleration Program (CDA) e i Cisco Innovation Labs di Cisco per rendere indipendente la vita delle persone con diversa abilità. I visitatori potranno fare un tour interattivo per vedere come la tecnologia intelligente sia in grado di trasformare le case.

Ignite Technology e Launchcode hanno collaborato con il Country Digital Acceleration Program (CDA) e i Cisco Innovation Labs di Cisco per rendere indipendente la vita delle persone con diversa abilità. I visitatori potranno fare un tour interattivo per vedere come la tecnologia intelligente sia in grado di trasformare le case. Smart Building Technology: una soluzione congiunta con Schneider Electric che offre ai proprietari di edifici e ai gestori di strutture una maggiore visibilità per controllare e ottimizzare i sistemi di energia, riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria, per contribuire a ridurre l’utilizzo di energia e le emissioni di carbonio.

Nuove soluzioni in ambito sostenibilità e intelligenza artificiale

La sostenibilità – afferma l’azienda – è strettamente connessa alla crescita, all’esperienza, all’ottimizzazione e all’innovazione delle imprese. Secondo lo studio State of Global Innovation di Cisco, il motivo principale per cui l’innovazione tecnologica è importante, risiede nella creazione di opzioni tecnologiche più sostenibili, efficienti dal punto di vista energetico o ecologiche. Secondo Cisco la sostenibilità è un requisito imprescindibile per le aziende, di qui l’impegno a sviluppare prodotti e soluzioni che consentano ai clienti di accelerare il raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità.

L’approccio di Cisco alla progettazione di prodotti sostenibili e all’adozione dei principi di economia circolare continua a essere uno standard di riferimento per il settore. Poiché i clienti di Cisco cercano di decarbonizzare le loro attività, Cisco dà priorità alla sostenibilità e alla gestione dell’energia dei suoi prodotti e delle sue soluzioni.

Allo stesso modo Cisco è da tempo leader nel settore dell’intelligenza artificiale presente in tutte le soluzioni di networking, sicurezza e collaborazione. Nel corso di Cisco Live, Cisco presenterà una nuova e potente tecnologia di IA generativa che permetterà alle aziende di incrementare la produttività dei propri dipendenti e di semplificare il loro lavoro.