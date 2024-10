Cisco evolve l’esperienza dei dipendenti grazie a nuove funzionalità potenziate dall’AI

Cisco presenta nuove soluzioni potenziate dall’AI che elevano le relazioni e la collaborazione tra i dipendenti, incluse le funzionalità Cisco Spatial Meetings, Ceiling Microphone Pro e il nuovo Cisco AI Assistant per Webex.

Oggi, dipendenti e team IT vogliono soluzioni che permettano una collaborazione coerente e intelligente. Le innovazioni annunciate da Cisco in ambito AI trasformano il modo di lavorare e gli spazi di lavoro, grazie a nuove funzionalità che rendono più efficaci le riunioni e più produttive le persone.

“Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale in tutto il nostro portfolio, permettiamo alle aziende di trasformare gli spazi di lavoro in ambienti più intelligenti e pronti per le esigenze future”, ha commentato Jeetu Patel, Executive Vice President and Chief Product Officer di Cisco. “Forniamo tecnologie intelligenti, adattabili e semplici da gestire che potenziano le esperienze di clienti e dipendenti”.

Con Cisco esperienze “Distance Zero”

Nell’era del lavoro distribuito, è essenziale fornire esperienze inclusive a tutti i partecipanti alle riunion,i come se fossero nello stesso ambiente, anche quando sono fisicamente lontani – ciò che Cisco definisce Distance Zero. Attraverso l’intelligenza artificiale, Cisco ridefinisce i luoghi di lavoro, rendendoli più intelligenti e abilitando esperienze inclusive e uguali per tutti, indipendentemente da dove o come si lavori. Di seguito le principali novità annunciate:

Cisco Spatial Meetings: grazie a un semplice aggiornamento software, è possibile trasformare qualsiasi spazio dotato di Cisco Room Bar Pro in uno studio immersivo così come trasmettere video coinvolgenti su Webex per Apple Vision Pro. Con Cisco Room Bar Pro e Apple Vision Pro, gli utenti possono realizzare demo, sessioni di formazione e lezioni interattive con video di straordinaria profondità e realismo.

Gestire spazi di lavoro intelligenti con Cisco

La diffusione del lavoro flessibile ha portato a un aumento delle responsabilità IT e delle aspettative dei dipendenti. Per rispondere a queste nuove esigenze, Cisco offre ai team IT e alle aziende soluzioni innovative che ottimizzano il lavoro da remoto e in ufficio:

Smart Diagnostics in Control Hub: permette all'IT di individuare e risolvere in tempo reale i problemi nelle sale riunioni.

Integrazione di ThousandEyes nella la serie Desk Phone 9800 Series e Webex Calling: permette di rilevare e risolvere in tempo reale i problemi, localizzando immediatamente la causa dei guasti e riducendo al minimo i tempi di fermo

Promuovere la produttività e il coinvolgimento dei dipendenti

Grazie a Cisco AI Assistant è possibile:

Integrarsi con Glean, permettendo ai clienti comuni di migliorare le conversazioni e accelerare il processo decisionale grazie al suo Knowledge Graph e ai connettori che includono Outlook, Salesforce e ServiceNow.

Condividere sintesi e riepiloghi su piattaforme di terze parti come Microsoft Outlook, Teams, Copilot e Slack.

