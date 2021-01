Cisco compra Acacia Communications per 4,5 miliardi di dollari

Cisco e Acacia Communications hanno annunciato un emendamento all’accordo di fusione definitivo con il quale Cisco aveva precedentemente accettato di acquisire Acacia.

In base ai termini del nuovo accordo Cisco acquisirà Acacia per 115 dollari per azione in contanti, ossia per circa 4,5 miliardi di dollari su base completamente diluita, al netto di liquidità e titoli negoziabili.

Cisco e Acacia prevedono di completare l’acquisizione entro la fine del primo trimestre solare del 2021, subordinatamente alle condizioni di chiusura, inclusa l’approvazione degli azionisti di Acacia.

Al completamento dell’acquisizione, il Ceo di Acacia, Raj Shanmugaraj, e i dipendenti entreranno a far parte del business Optics di Cisco.

L’imminente acquisizione di Acacia rafforza l’impegno di Cisco nei confronti dell’ottica come elemento fondamentale che migliorerà la strategia “Internet for the Future” dell’azienda con soluzioni ottiche coerenti per la scalabilità dell’IT moderno.

Cisco si impegna a supportare i clienti esistenti e nuovi di Acacia che richiedono ottiche coerenti, elaborazione del segnale digitale, moduli di circuiti integrati fotonici e ricetrasmettitori da utilizzare in prodotti di rete e data center.

Secondo Bill Gartner, vicepresidente senior e direttore generale, Cisco Optical Systems and Optics Group, Cisco e Acacia sono accomunate da una visione condivisa per il futuro del routing e dello switching: “trasformeremo il mondo ottico come lo conosciamo, con soluzioni innovative per aumentare la capacità di rete all’interno e all’esterno del data center“.

Cosa fa Acacia Communications

Acacia Communications sviluppa, produce e vende prodotti di interconnessione ottica ad alta velocità progettati per trasformare le reti di comunicazione attraverso miglioramenti in termini di prestazioni, capacità e costi. Implementando la tecnologia di interconnessione ottica in una piattaforma basata su silicio, un processo che definisce “siliconizzazione dell’interconnessione ottica”, Acacia Communications offre prodotti a velocità e densità più elevate con un consumo energetico inferiore, che soddisfano le esigenze del cloud fornitori di servizi e possono essere integrati con le apparecchiature di rete esistenti.