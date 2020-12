Cisco nomina Agostino Santoni nuovo Vice Presidente Sud Europa

Nuovo Vicepresidente Sud Europa per Cisco: la società ha infatti reso noto la nomina di Agostino Santoni.

In questa posizione, il manager detiene la responsabilità del business Cisco in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta e Israele.

Santoni, da noi recentemente intervistato sul tema recovery plan, da fine 2012 è Amministratore Delegato di Cisco Italia, ruolo che al momento mantiene.

La nuova nomina giunge a riconoscimento del rilevante percorso di crescita dell’azienda nel nostro Paese, sviluppato in questi anni promuovendo la digitalizzazione di istituzioni e imprese, lo sviluppo dell’ecosistema di innovazione e la creazione di opportunità per le persone.

Il manager ha iniziato il suo percorso professionale in Compaq Computer dove, in seguito alla fusione con HP, ha ricoperto un ruolo di crescente responsabilità per la filiale italiana di quest’ultima e per la capogruppo, fino all’incarico di Vice President & Enterprise Sales Director di HP Italia. Prima di entrare in Cisco, dal 2009 al 2012 è stato Amministratore Delegato di SAP Italia.

Importante anche l’impegno di Santoni nelle associazioni imprenditoriali di categoria. Dal 2014 al 2017 ha ricoperto la carica di Presidente di Assinform e attualmente è Coordinatore del Gruppo Tecnico per lo Sviluppo dell’Offerta Digitale di Confindustria. E’, inoltre, Proboviro di Assolombarda, membro del Consiglio Generale di Anitec-Assinform, del Consiglio Direttivo di Confindustria Digitale e del Comitato Esecutivo e Consiglio Generale di Fondazione Fiera Milano.

Nel 2020 Agostino Santoni è diventato il primo manager europeo della società a entrare nel Board of Trustees di Cisco Foundation, la fondazione che supporta le iniziative di Corporate Social Responsibility a livello mondiale.