Christof Böhm è il nuovo Presidente e Managing Director di Sharp NEC Display Solutions Europe

Sharp NEC Display Solutions Europe ha annunciato la nomina di Christof Böhm a Presidente e Managing Director di Sharp NEC Display Solutions Europe (Sharp/NEC).

A partire dal 1° febbraio 2024 succederà a Bernd Eberhardt, che ha deciso di rassegnare le dimissioni dalla carica di Presidente e CEO di Sharp NEC.

Con un’ esperienza trentennale maturata in Sharp NEC, dove negli ultimi anni ha ricoperto la carica di Senior Vice President Engineering, Quality Assurance & Service, Christof Böhm ha sviluppato una profonda conoscenza del settore dei display ed è pronto ad affrontare le sfide che lo attendono nel guidare l’azienda verso nuove fasi di sviluppo.

“Vorremmo ringraziare Bernd Eberhard per i suoi 30 anni di carriera e di grandi successi con Sharp e NEC. Con il suo impegno costante ha condotto l’azienda verso traguardi importanti tra cui la joint venture tra Sharp e NEC, annunciata nel 2020”, ha affermato Yoichi (Joe) Tomota, Presidente di Sharp Europe. Da allora, molte attività si sono svolte “dietro le quinte” per allineare i sistemi, unificare le catene di approvvigionamento e ottimizzare la logistica. “Abbiamo di fronte un percorso ben delineato per raggiungere una sempre maggiore efficienza e creare valore aggiunto per i nostri clienti”, ha concluso Joe Tomota.

Christof Böhm guiderà quindi la prossima fase di sviluppo di Sharp/NEC avvalendosi dell’eccezionale esperienza maturata in diversi settori, dall’Engineering al Quality and Service Management. “La qualità è una costante. Non scenderemo a compromessi sull’affidabilità di lunga durata dei nostri prodotti – ha affermato Christof Böhm – mentre il nostro ottimo servizio di assistenza continua a garantire tranquillità ai nostri clienti, anche nell’ulteriore fase di transizione aziendale verso il marchio Sharp. La nostra azienda ha già vissuto cambiamenti in passato e i nostri clienti hanno potuto sperimentare la continuità nelle aree che maggiormente apprezzano: Qualità, Servizio, Sostenibilità. Questo sarà il nostro impegno anche in futuro”.

Nel frattempo prosegue la fase di transizione aziendale della joint venture che porterà la società verso la piena proprietà di Sharp Corporation. I tempi del trasferimento al marchio Sharp varieranno a seconda delle categorie di prodotto.

Nel 2024 Sharp/NEC continuerà a lanciare nuovi prodotti con il marchio Sharp, forte dell’esperienza di entrambe le aziende. Il primo significativo sviluppo congiunto sarà presentato nei prossimi mesi con la gamma di display di grande formato Serie ME MultiSync® di seconda generazione a marchio Sharp.