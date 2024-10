Chris De Vere nominato EMEA Managed Service Provider Leader di Nutanix

Nutanix annuncia che Chris De Vere è stato nominato EMEA Managed Service Provider (MSP) Leader. Chris guiderà il team di responsabili delle vendite e dello sviluppo commerciale di Nutanix per gli MSP, un gruppo formato da persone che già fanno parte dell’azienda e che passeranno nel team di Chris, e altre che saranno assunte nell’ambito degli investimenti approvati per l’anno fiscale 2025.

La nomina fa parte di un processo di consolidamento delle attività e delle risorse di vendita di Nutanix per gli MSP nell’area EMEA, in seguito alla riorganizzazione del canale EMEA. I cambiamenti favoriranno lo sviluppo più rapido di opportunità per i Service Provider con gli Account Executive, nonché una migliore gestione delle esigenze dell’ecosistema per il canale MSP, come lo sviluppo dell’ecosistema Service Provider Aggregator di Nutanix.

“Sono felice di essere entrato a far parte di Nutanix”, ha commentato Chris De Vere. “Sarà mio compito creare un team e una struttura MSP in grado non solo di garantire un successo crescente a Nutanix, ma anche di ispirare pensieri e collaborazioni innovative”.

Chris è entrato in Nutanix di recente, dopo 13 anni trascorsi in VMware. Nel suo ultimo ruolo è stato responsabile dell’attività MSP SaaS di VMware in tutta l’area EMEA. Prima di VMware, ha trascorso 11 anni in IBM.

Sven Schoenaerts, Head of Channel Sales EMEA di Nutanix, ha dichiarato: “Stiamo esplorando nuovi orizzonti e, in questa struttura, Chris metterà a disposizione la sua profonda esperienza sia in termini di conoscenze specifiche che di leadership. Il nostro impegno di lunga data verso l’ecosistema di partner ha garantito una soddisfazione costante dei clienti e un’espansione redditizia per i nostri partner. Siamo entusiasti di lavorare con l’ecosistema di MSP così come di avere Chris nel nostro team per intraprendere questa nuova strada”.