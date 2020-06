Un chiave Usb per rendere sicuro il pc a casa

Per chi nella postazione di lavoro in ufficio non può contare su un notebook, passare allo smart working usando un pc domestico può essere un problema, ma prima di pensare a un nuovo acquisto, Praim propone ThinOX4PC USB come soluzione in grado di aiutare a superare l’ostacolo.

Semplicemente, si tratta di un dispositivo USB pronto ad aiutare a superare tutti i limiti di sicurezza e accessibilità di remoto, tipici di quando si collega un sistema personale a una rete aziendale.

Compatibile con PC, notebook e Thin Client di terze parti, ThinOX4PC permette di renderli dispositivi gestiti da remoto e sicuri con tecnologia Linux-based.

La chiave della sicurezza in smart working

La chiavetta infatti integra un sistema operativo Linux-based pronto a caricarsi e configurarsi in automatico. Una volta collegato, riavviando il PC si può accedere a una serie di funzioni distinte dal sistema operativo installato sul computer ospite.

In pratica, viene sfruttato l’hardware caricando un sistema operativo e relativo ambiente distinti da quello residente e completamente separato, solo per la durata della sessione.

Tra le funzioni accessibili, appunto la possibilità di operare, anche da remoto, in un ambiente sicuro, separato e completamente gestito centralmente dalla console di gestione degli endpoint Praim ThinMan.

ThinOX4PC USB Version si candida così a soluzione per lo smart working più economica rispetto a dover fornire agli utenti nuovi notebook dedicati. Inoltre, assicura piena compatibilità per l’accesso alle infrastrutture virtualizzate Citrix, VMware e Microsoft e diversi ambienti Cloud.

Inoltre, la soluzione Praim permette di usare hardware differenti con sistemi operativi differenti, per utilizzarli come terminali sicuri, gestiti da ThinMan.