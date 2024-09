Check Point Software presenta il nuovo portale MSSP per i partner,semplificando enormemente la fornitura di servizi e le attività di business

Check Point Software Technologies ha presentato il proprio innovativo portale, progettato per i Managed Security Service Provider (MSSP), ovvero i fornitori di servizi di sicurezza informatica che offrono soluzioni gestite. Questa piattaforma semplifica in modo significativo la fornitura di servizi e le attività di bussiness con Check Point.

Secondo Canalys, società leader di analisi del mercato tecnologico a livello mondiale, il mercato globale degli MSSP è destinato a crescere del 14,2% all’anno, spinto dall’aumento delle minacce informatiche e dalla necessità di servizi di sicurezza specializzati. Tuttavia, gli MSSP e i partner di canale si trovano oggi ad affrontare una serie di sfide, tra cui rendere scalabili in modo efficiente i propri servizi, gestire più clienti attraverso diverse soluzioni di sicurezza, garantire la conformità con le normative di settore in continua evoluzione e bilanciare i costi operativi con la redditività. Check Point MSSP Portal offre una soluzione efficace per superare questi ostacoli, migliorando la sicurezza e semplificando le operazioni.

Philippe Guerber, MSSP Sales Lead Southern Europe di Check Point ha aggiunto: “Il nostro nuovo portale è stato pensato per semplificare la vita dei nostri preziosi partner, migliorando l’efficienza e guidando la crescita del business. Siamo profondamente impegnati nel nostro ecosistema di partner e questo portale è una testimonianza della nostra dedizione, in quanto funge da potente alleato nella lotta contro le minacce alla cybersecurity”.

Al centro di questi progressi c’è un portale meticolosamente progettato e incentrato sull’utente, che consente di effettuare l’onboarding dei partner senza alcuno sforzo: un processo che prima richiedeva anche una settimana e che ora richiede solo due minuti. Questa efficienza non solo fa risparmiare tempo, ma riduce anche i costi operativi per gli MSSP. Il portale integra perfettamente gli MSSP nella piattaforma Check Point Infinity, segnando un risultato significativo nel programma MSSP di Check Point e trasformando le operazioni aziendali.

Check Point MSSP Portal non si limita a migliorare l’efficienza operativa, ma trasforma il modo in cui gli MSSP utilizzano la tecnologia, gestiscono i servizi e, in ultima analisi, soddisfano le esigenze di sicurezza in continua evoluzione dei loro clienti. La soluzione presenta una serie di miglioramenti, tra cui: