Check Point Software nomina Nadav Zafrir nuovo CEO

Check Point Software annuncia la nomina di Nadav Zafrir a nuovo CEO. Succede nella carica a Gil Shwed, che assumerà l’incarico di Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione.

Negli ultimi 10 anni, Nadav Zafrir è stato co-fondatore e managing partner di Team8, un fondo globale di venture creation e venture capital. Team8 crea e investe in aziende focalizzate su sicurezza informatica, dati e IA, Fintech e salute digitale. Ha costruito, investito e presieduto 17 aziende di sicurezza informatica, oltre a decine di altre società tecnologiche di cui è stato consulente e mentore. In precedenza ha prestato servizio per 25 anni nell’IDF, ritirandosi come generale di brigata. Dal 2019 è presidente del Consiglio di amministrazione di SolarEdge Technologies, società di smart energy quotata al Nasdaq. Zafrir assumerà il ruolo di CEO nel dicembre 2024 ed entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di Check Point dopo l’approvazione degli azionisti alla prossima Assemblea generale annuale di Check Point. Gil Shwed assumerà l’incarico di Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione.

“Sono entusiasta di condividere grandi notizie. Check Point ha registrato un secondo trimestre eccezionale, grazie al fatto che i clienti hanno continuato ad adottare la piattaforma Infinity, basata sull’intelligenza artificiale e sul cloud , per raggiungere i massimi livelli di sicurezza”, ha dichiarato Gil Shwed, fondatore e CEO di Check Point.

Il successo di Infinity nel trimestre è stato sottolineato dalla crescita a doppia cifra e da accordi significativi con organizzazioni Fortune Global 500.

“A conclusione di un accurato processo di ricerca del CEO, dopo aver esaminato candidati provenienti da tutto il mondo, abbiamo trovato l’individuo perfetto”, prosegue Shwed. “Nadav è stato un leader chiave nell’ecosistema globale della sicurezza informatica per oltre un decennio. Dopo aver vissuto a New York e Tel Aviv, è diventato una delle figure più rispettate all’interno della comunità globale dei CISO. Ha fondato e guidato diverse aziende di sicurezza informatica e ha collaborato con i maggiori fornitori di sicurezza del mondo. Ammiro i suoi risultati e le sue capacità di leadership, sono entusiasta della sua nomina e credo che sia il leader giusto per portare Check Point a nuovi livelli”.