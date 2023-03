Check Point: prevenzione proattiva contro le minacce informatiche

Check Point Software Technologies, fornitore di soluzioni di cybersecurity a livello globale, ha annunciato il lancio di Check Point Horizon XDR/XPR, una soluzione collaborativa che protegge efficacemente le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione, correlando in modo intelligente i dati e bloccando gli attacchi attraverso tutti i vettori, riducendo al minimo l’impatto delle minacce, e semplificando la comprensione e la risposta agli incidenti ai team aziendali.

Il panorama delle minacce informatiche – sottolinea Check Point – muta costantemente e le organizzazioni faticano a difendersi efficacemente dai cyberattacchi. Le soluzioni di sicurezza tradizionali si concentrano sul rilevamento, lasciando al centro operativo di sicurezza la responsabilità di gestire gli incidenti, la detection e l’analisi. Questo porta a un approccio di cybersecurity reattivo che lascia le reti vulnerabili alle minacce.

Check Point Horizon XDR/XPR è invece una soluzione XDR che dà priorità alla prevenzione. Questa soluzione si integra sia con Check Point che con soluzioni di sicurezza di terze parti, impedendo alle minacce informatiche di colpire l’intera rete.

Grazie alla correlazione intelligente dei dati, la piattaforma blocca gli attacchi attraverso tutti i vettori, tra cui e-mail, cloud, reti ed endpoint. In questo modo, riduce al minimo l’impatto delle minacce e fornisce agli amministratori e agli analisti un tool semplice per approfondire l’incidente e ottenere informazioni correlate.

“La diffusione delle soluzioni extended detection and response (XDR) è stata fondamentalmente guidata dall’aumento delle minacce multi-vettoriali più avanzate. Tuttavia, le soluzioni di prevenzione sono rimaste isolate e spesso non sono state in grado di contrastare gli attacchi più avanzati. L’introduzione dell’extended prevention and response di Check Point presenta un approccio dedicato alla prevenzione delle minacce, seguendo i modelli già sperimentati dalle soluzioni XDR. Questo progresso nella tecnologia di prevenzione collaborativa è promettente e potrebbe guidare il cambiamento per l’intero settore della sicurezza”, ha dichiarato Dave Gruber, Principal Analyst di ESG.

“L’XDR riconosce la complessità delle minacce moderne, fornendo un approccio più olistico, esteso a tutta la l’azienda in termini di rilevamento e risposta alle minacce. Però, l’extended detection and response coinvolge solo parte dell’equazione della sicurezza, tralasciando la prevention. Check Point Horizon XDR/XPR migliora i meccanismi di prevenzione isolati in modo simile a come XDR ha migliorato il rilevamento e la risposta in silos, trasformando la prevention in una funzione collaborativa su più vettori di minaccia. Lavorando insieme a XDR, XPR blocca le minacce avanzate, migliorando continuamente la sicurezza in base ai cambiamenti dell’intero scenario. Sviluppato dal team di Check Point Research, Horizon offre ai clienti la possibilità di utilizzare gli strumenti e il know-how dei nostri specialisti”, ha affermato Maya Horowitz, VP of Research di Check Point Software.

Check Point Horizon XDR/XPR offre un approccio completo, consolidato e collaborativo alla prevenzione delle minacce e offre le seguenti funzionalità:

Threat prevention completa: una prevenzione immediata e completa delle minacce in tutte le parti del sistema di sicurezza, individuando eventi apparentemente innocui e correlandoli per rilevare gli attacchi informatici. La piattaforma è in grado di intraprendere azioni di prevenzione immediate, come il blocco, l’interruzione dei processi, l’isolamento delle risorse e la messa in quarantena dei file, e si integra sia con le soluzioni Check Point che con prodotti di sicurezza di terze parti.

Horizon XDR/XPR è già disponibile: per le specifiche di prodotto o per saperne di più sulle funzionalità, è possibile visitare il sito di Check Point.