Check Point innova la sicurezza di rete basata sull’AI e alza il livello di prevenzione delle minacce

Check Point Software Technologies Ltd, pioniere e leader globale nelle soluzioni di sicurezza informatica, annuncia il nuovo Check Point Quantum Firewall Software R82 (R82) e ulteriori innovazioni per la piattaforma Infinity. Poiché le organizzazioni si trovano ad affrontare un’impennata del 75% degli attacchi informatici in tutto il mondo, R82 offre nuovi engine alimentati dall’intelligenza artificiale per prevenire le minacce zero-day, tra cui phishing, malware ed exploit del sistema dei nomi di dominio (DNS). Include inoltre novità architetturali e innovazioni che favoriscono l’agilità DevOps per le operazioni del data center, oltre a semplicità e scalabilità.

“Le minacce continuano a moltiplicarsi in modo esponenziale e le organizzazioni hanno bisogno di soluzioni intelligenti che permettano loro di essere sempre un passo avanti”, ha dichiarato Nataly Kremer, Chief Product Officer di Check Point Software Technologies. “La sicurezza della rete è sempre più strategica. La nostra suite di strumenti di prevenzione delle minacce basati sull’intelligenza artificiale – da Check Point Quantum Firewall Software R82 a GenAI Protect e altri ancora – non solo apporta innovazioni di livello world-class, ma si concentra costantemente sulla semplificazione e sulla resilienza dal punto di vista operativo.”

Quantum Software R82 offre oltre 50 nuove funzionalità per i clienti enterprise, tra cui:

Prevenzione delle minacce AI leader del settore per bloccare il 99,8% delle minacce zero-day. Introduce quattro nuovi motori AI per trovare relazioni e schemi nascosti e bloccare oltre 500.000 attacchi aggiuntivi al mese che proteggono da sofisticate campagne di phishing e malware zero-day.

per bloccare il 99,8% delle minacce zero-day. Introduce quattro nuovi motori AI per trovare relazioni e schemi nascosti e bloccare oltre 500.000 attacchi aggiuntivi al mese che proteggono da sofisticate campagne di phishing e malware zero-day. Operazioni datacenter agili per accelerare lo sviluppo delle app con l’integrazione automatica dei criteri di sicurezza. Con una virtualizzazione del firewall notevolmente semplificata, le organizzazioni ottengono un provisioning 3 volte più rapido dei sistemi virtuali per multi-tenancy e uno sviluppo agile delle applicazioni a vantaggio di DevOps.

per accelerare lo sviluppo delle con l’integrazione automatica dei criteri di sicurezza. Con una del firewall notevolmente semplificata, le organizzazioni ottengono un provisioning 3 volte più rapido dei sistemi virtuali per multi-tenancy e uno sviluppo agile delle applicazioni a vantaggio di DevOps. Semplicità operativa per offrire una scalabilità continua alle reti di ogni dimensione, adattandosi automaticamente alla crescita aziendale e ai picchi di traffico. Consente alle organizzazioni di raggiungere la resilienza grazie alla condivisione del carico e alla tecnologia di clustering integrata (ElasticXL), beneficiando al contempo di un provisioning e di operazioni 3 volte più veloci per la gestione del firewall.

per offrire una scalabilità continua alle reti di ogni dimensione, adattandosi automaticamente alla crescita aziendale e ai picchi di traffico. Consente alle organizzazioni di raggiungere la resilienza grazie alla condivisione del carico e alla tecnologia di clustering integrata (ElasticXL), beneficiando al contempo di un provisioning e di operazioni 3 volte più veloci per la gestione del firewall. Crittografia post-quantistica (PQC) per fornire la più recente crittografia Kyber (ML-KEM), approvata dal NIST (National Institute of Standards and Technology), per una crittografia sicura dal punto di vista quantistico, che garantisce che i dati crittografati di oggi non si trasformino domani in una leva preziosa per i criminali informatici.

“Il mantenimento di una sicurezza di rete efficace richiede AI, automazione e capacità di adattarsi rapidamente alle minacce più recenti”, ha dichiarato Frank Dickson, Vice President of Security and Trust di IDC Group. “La sicurezza deve essere solida, ma deve anche consentire l’innovazione aziendale alla velocità di DevOps. Con le nuove soluzioni collaborative AI-powered e il software Quantum Firewall, Check Point intende offrire una prevenzione delle minacce AI ad alte prestazioni, consentendo alle aziende di innovare rapidamente”.

Le nuove funzionalità si basano sulla suite di innovazioni per la prevenzione delle minacce AI recentemente rilasciata da Check Point:

Check Point Infinity AI Copilot è un assistente reattivo alimentato dall’AI progettato per automatizzare e accelerare la gestione della sicurezza e la risoluzione delle minacce.

è un assistente reattivo alimentato dall’AI progettato per automatizzare e accelerare la gestione della sicurezza e la risoluzione delle minacce. Check Point GenAI Protect è una soluzione all’avanguardia per l’adozione sicura dell’intelligenza artificiale generativa nelle aziende.

è una soluzione all’avanguardia per l’adozione sicura dell’intelligenza artificiale generativa nelle aziende. Check Point Infinity External Risk Management (ERM) offre un monitoraggio continuo e una prevenzione delle minacce in tempo reale, aumentata da servizi gestiti da esperti. Questo protegge i clienti da una vasta gamma di rischi esterni, dalle minacce alle credenziali e allo sfruttamento delle vulnerabilità agli attacchi di phishing e alle frodi.

“Abbiamo riscontrato un netto aumento delle prestazioni e del valore operativo con l’aggiornamento alla release R82 del software Quantum Firewall di Check Point. Il nuovo software Quantum Firewall ci permette di proteggere e gestire il nostro traffico criptato in modo più semplice che mai”, ha dichiarato Jeff Burgess, Manager I.T. Enterprise, Aviation Technical Services. “Con Check Point, tutti i nostri prodotti di sicurezza lavorano in sincronia per fornire un livello di sicurezza prima irraggiungibile”.

Check Point si dedica alla prevenzione degli attacchi informatici attraverso soluzioni innovative e basate sull’intelligenza artificiale. Check Point è stata recentemente riconosciuta come leader nella classifica The Forrester Wave: Enterprise Firewalls, Q4 2024 e come leader nel report The Forrester Wave: Zero Trust Platform Providers, Q3 2023.