Check Point Infinity Spark, la soluzione integrata per proteggere le PMI

Check Point Software Technologies, fornitore di soluzioni di cybersecurity a livello globale, ha presentato Check Point Infinity Spark, una soluzione di prevenzione dalle minacce che offre alle piccole e medie imprese (PMI) sicurezza basata su IA e connettività efficace integrata.

Infinity Spark – sottolinea il produttore – garantisce una protezione di livello enterprise per reti, email, endpoint e dispositivi mobili. Con un tasso di rilevamento del malware del 99,7%, protegge le PMI da minacce sempre più avanzate come phishing, ransomware, furto di credenziali e attacchi DNS.

“Le PMI necessitano di investire nella cybersecurity per salvaguardare e supportare la crescita aziendale, soprattutto in questo momento in cui molte aziende stanno abbracciando in maniera permanente il lavoro ibrido. Tuttavia, essendoci una grande carenza di professionisti IT qualificati, queste aziende hanno ancora più bisogno di una soluzione che offra una copertura completa senza complicati processi di onboarding.

Infinity Spark risponde a questa necessità del mercato consolidando la sicurezza in una piattaforma ‘all-in-one’ con un semplice piano tariffario mensile”, ha dichiarato Eyal Manor, Vice President of Product Management di Check Point Software.

La soluzione Check Point Infinity Spark – dichiara l’azienda – offre:

Prevenzione delle minacce leader nel settore: Check Point Infinity Spark offre un catch rate di prevenzione pari al 99,7% per tenere al sicuro le PMI da attacchi phishing, ransomware, furto di credenziali e attacchi DNS.

Suite di sicurezza all-in-one di livello enterprise: le PMI hanno difficoltà nel proteggere adeguatamente le proprie risorse vitali, diventando così un facile bersaglio per i criminali informatici. La soluzione difende le PMI attraverso tutta la rete, in tutte le sedi e per tutti i dispositivi mobili, gli endpoint e le email.

Firewall di nuova generazione New Quantum Spark SMB: Infinity Spark è dotata della serie Quantum Spark 1500 Pro di Check Point, il primo gateway del settore con intelligenza artificiale di sicurezza integrata, 5G , SD-WAN e Wi-Fi 6. Check Point Quantum Spark Pro offre un Wi-Fi tre volte più veloce, una connessione WAN ad alta velocità da 1 Gbps con 5G e SD-WAN integrato per migliorare le prestazioni delle applicazioni e massimizzare i tempi di attività.

Eyal Manora ha aggiunto: “In alcuni casi, le PMI si rivolgono a un Managed Service Provider (MSP) per difendersi dagli attacchi informatici, e molti pagano anche un supplemento per i loro servizi di cybersecurity. Infinity Spark è in grado di ridurre i costi operativi degli MSP del 50% grazie alla gestione unificata multi-tenant, integrando quattro console in un’unica dashboard con provisioning zero touch e servizi cloud scalabili per supportare un numero illimitato di PMI”.

“Il lavoro ibrido ha reso più difficile la sicurezza nelle PMI. Di conseguenza è aumentata la richiesta per una piattaforma di sicurezza semplificata e consolidata. Check Point Software offre un’unica suite di sicurezza completa ideata appositamente per consentire alle PMI e agli MSSP di proteggere reti, dispositivi e applicazioni dagli attacchi informatici, riducendo al contempo la complessità di implementazione e gestione. Infinity Spark è stata progettata per fornire alle PMI una soluzione semplice, economica e integrata. La suite comprende sicurezza per reti, cloud, mobile ed endpoint, compresa una threat prevention avanzata, per proteggere al meglio le PMI dai rischi di sicurezza”, ha dichiarato Pete Finalle, Security Research Manager di IDC.

“Infinity Spark è un modo efficace e conveniente per offrire sicurezza end-to-end alle piccole e medie imprese nostri clienti. Fornisce una protezione completa per i loro dipendenti sia all’interno che all’esterno degli uffici. La console di gestione unificata di Check Point ci ha permesso di ridurre notevolmente i costi operativi”, ha dichiarato Emiel Harbers, CTO di Harbers ICT, Olanda.

Check Point Infinity Spark e Quantum Spark 1500 Pro sono già disponibili. Per informazioni più dettagliate, è possibile visitare il sito di Check Point Software Technologies.