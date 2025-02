Check Point e Wiz: partnership strategica per una sicurezza cloud end-to-end

Check Point ha annunciato una partnership strategica con Wiz, per affrontare le crescenti sfide che le aziende devono affrontare per la protezione degli ambienti cloud ibridi. Questa collaborazione colma l’annoso divario tra la sicurezza delle reti cloud e la Cloud Native Application Protection (CNAPP) attraverso una profonda integrazione tecnologica e un’alleanza commerciale che permette di offrire una soluzione di sicurezza unificata e olistica leader del settore.

“Questa partnership è stata realizzata per creare un nuovo paradigma di sicurezza: combinare l’esperienza di Check Point nella sicurezza delle reti cloud con la leadership di Wiz nella CNAPP al fine di offrire una protezione completa negli ambienti mesh ibridi”, dichiara Nadav Zafrir, CEO di Check Point. “Insieme, stiamo trasformando il modo in cui le organizzazioni gestiscono il rischio, consentendo ai team di collaborare con maggiore efficienza e controllo”.

Oggi le aziende operano in ambienti complessi in cui la sicurezza della rete e del cloud spesso funzionano a compartimenti stagni, creando lacune critiche in termini di visibilità e controllo. I team che si occupano di sicurezza della rete cloud mancano del contesto sui rischi specifici del cloud, mentre i team che si occupano di sicurezza del cloud faticano a capire come i controlli di sicurezza della rete cloud proteggano le risorse. Questa frammentazione porta a inefficienze, configurazioni errate e maggiori rischi informatici.

“L’unione della tecnologia CNAPP di Wiz e dell’esperienza di Check Point nella sicurezza delle reti cloud migliora la visibilità e stabilisce le priorità dei rischi in modo più efficace”, afferma Assaf Rappaport, co-fondatore e CEO di Wiz. “La nostra partnership mira a garantire che le aziende possano proteggere senza problemi i loro ambienti di rete e cloud con una soluzione integrata e leader del settore, continuando a democratizzare la sicurezza del cloud”.

La partnership tra Check Point e Wiz

Insight di sicurezza unificati : i controlli di sicurezza della rete cloud di Check Point integrati nella piattaforma di rischio CNAPP di Wiz, che consente ai team di sicurezza cloud di prevenire automaticamente gli attacchi e di accedere alle informazioni in tempo reale sulla rete per una prioritizzazione del rischio più intelligente.

: i controlli di sicurezza della rete cloud di Check Point integrati nella piattaforma di rischio CNAPP di Wiz, che consente ai team di sicurezza cloud di prevenire automaticamente gli attacchi e di accedere alle informazioni in tempo reale sulla rete per una prioritizzazione del rischio più intelligente. Contesto del rischio migliorato : i feed avanzati di analisi del rischio di Wiz si integrano direttamente nella piattaforma di Check Point, fornendo ai team di sicurezza di rete raccomandazioni attuabili per ottimizzare la copertura e le configurazioni di sicurezza.

: i avanzati di analisi del rischio di Wiz si integrano direttamente nella piattaforma di Check Point, fornendo ai team di sicurezza di rete raccomandazioni attuabili per ottimizzare la copertura e le configurazioni di sicurezza. Priorità alle risorse non protette : i team di sicurezza del cloud sono in grado di identificare e affrontare gli asset non protetti in modo più efficace, sfruttando i dati sulla sicurezza di rete per guidare il processo decisionale.

: i team di sicurezza del cloud sono in grado di identificare e affrontare gli asset non protetti in modo più efficace, sfruttando i dati sulla sicurezza di rete per guidare il processo decisionale. Operazioni di sicurezza ottimizzate: i team di sicurezza di rete beneficiano di raccomandazioni personalizzate generate dalla piattaforma di Wiz, migliorando l’efficienza operativa negli ambienti ibridi.

La partnership prevede l’integrazione congiunta e la migrazione assistita dei clienti CNAPP di Check Point a Wiz. Check Point prevede di riallocare le risorse e di effettuare ulteriori investimenti in tutta la sua attività di sicurezza del cloud, compresa la sicurezza della rete del cloud, il firewall delle applicazioni web (WAF), l’intelligenza artificiale generativa (GenAI) e altre tecnologie chiave del cloud.

Questa collaborazione evidenzia l’impegno a lungo termine di entrambe le aziende nel promuovere l’innovazione della sicurezza e nell’affrontare le sfide più pressanti per la sicurezza del cloud che le aziende moderne devono affrontare.