Check Point avverte: mancano le competenze in cybersecurity

Check Point Software Technologies segnala che a fronte del crescente utilizzo degli ambienti cloud , le organizzazioni faticano a proteggerli a causa della mancanza di competenze in materia di cybersecurity.

Il “ Cloud Security Report 2024 ” rileva una significativa carenza di competenze, con oltre la metà dei professionisti della sicurezza intervistati che valutano come medie o inferiori le capacità del proprio team.

Di seguito qualche dettaglio:

“Le organizzazioni devono dare priorità alla formazione e alla prevenzione nella cybersecurity”, afferma Cristiano Voschion, country manager di Check Point Software Technolgies. “È preoccupante che, mentre il 40% delle organizzazioni considera la prevenzione e la mitigazione come la sfida più grande, solo il 21% le consider prioritarie. Questo scollamento suggerisce che molti non credono che la prevenzione sia realizzabile nel loro stato attuale”.