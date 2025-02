Check Point annuncia innovazioni basate sull’AI per la piattaforma Infinity

Check Point Software Technologies presenta le nuove funzionalità della piattaforma Infinity per accelerare lo zero trust, rafforzare la prevenzione delle minacce, ridurre la complessità e semplificare le operazioni di sicurezza.

“Viviamo in un mondo digitale iperconnesso, dove ogni giorno emergono nuove minacce informatiche”, dichiara Nataly Kremer, Chief Product Officer di Check Point. “Inoltre, i team di sicurezza faticano a prevenire adeguatamente i cyber-attacchi a causa di soluzioni di sicurezza complesse e siloed. Siamo lieti di presentare diverse nuove innovazioni basate sull’intelligenza artificiale che riducono la complessità e rafforzano le capacità di gestione unificata della sicurezza della piattaforma Infinity. I nostri clienti sperimenteranno una migliore prevenzione delle minacce e troveranno molto semplice collaborare con prodotti di terze parti”.

Molte organizzazioni si affidano a un approccio silos alla sicurezza, suddiviso cioè in compartimenti separati e indipendenti tra loro. I team IT hanno il compito di implementare strumenti di sicurezza progettati per fornire uno specifico tipo di protezione su rete, endpoint, e-mail e ambienti cloud. Questo approccio a compartimenti stagni richiede la gestione di decine di sistemi, con conseguenti problemi operativi, politiche frammentate e lacune nella sicurezza per i team IT. Allo stesso tempo, gli attacchi informatici sono aumentati del 44% rispetto all’anno precedente, mettendo a dura prova i team di sicurezza.

La natura a compartimenti stagni degli ambienti ibridi richiede che i team di sicurezza rivedano e riconcilino policy e processi tra decine di sistemi e strumenti. Queste attività vengono spesso eseguite manualmente, rallentando le operazioni e causando lacune nell’approccio Zero Trust, nella risoluzione delle minacce e nella gestione dell’infrastruttura, con conseguente aumento del rischio di cyberattacchi e guasti ai sistemi.

Le sei nuove e migliorate innovazioni di Check Point basate sull’intelligenza artificiale accelerano le operazioni e potenziano la prevenzione delle minacce in tre modi:

Identità e criteri unificati

Sfruttando l’intelligenza artificiale e la consapevolezza delle identità, gli amministratori possono implementare criteri di sicurezza più efficaci e granulari, garantendo che solo gli utenti autorizzati abbiano accesso alle risorse critiche. L’unificazione della visibilità e dell’analisi dei criteri in tutti gli ambienti consente ai team di sicurezza di mantenere l’igiene e la conformità della sicurezza.

Quantum Policy Insights Analizza i criteri esistenti e ne consiglia eventuali modifiche per migliorare la sicurezza. Garantisce la Zero Trust, eliminando gli accessi eccessivamente permissivi e i criteri in conflitto.

Quantum Policy Auditor Assicura l’allineamento con le linee guida di sicurezza aziendali Identifica i criteri che violano le linee guida organizzative utilizzando un’interfaccia utente per la visualizzazione dei criteri. Analizza migliaia di regole in pochi secondi, risparmiando ai team di sicurezza e di revisione settimane di lavoro, sintetizzando politiche e regole complesse in potenti analisi grafiche.

Infinity Identity Servizio cloud che gestisce l’identità centralizzata in tutta la piattaforma Infinity. Si integra perfettamente con i fornitori di identità di terze parti Aggiunge il supporto per nuove fonti di identità: Microsoft Defender, Microsoft Intune e Harmony Endpoint.



Prevenzione collaborativa delle minacce

L’intelligenza artificiale può aiutare le organizzazioni a identificare e bloccare le minacce su più punti di applicazione in tempo reale, eliminando l’errore umano e riducendo i tempi di riparazione.

Infinity Playblocks Fornisce automazione e gestione della sicurezza attraverso la piattaforma Infinity e le terze parti. Estende la portata delle soluzioni di sicurezza a compartimenti stagni per bloccare gli attacchi in tutta l’azienda. Più di 100 playbook pronti per l’uso, tra cui prevenzione delle minacce, riparazione automatica, reporting e altro ancora. Consente alle aziende di creare facilmente playbook personalizzati utilizzando il linguaggio naturale GenAI.



Semplicità operativa

Le intuizioni basate sull’intelligenza artificiale possono ridurre al minimo il lavoro noioso e soggetto a errori, semplificando le operazioni nell’intero stack di sicurezza. Ciò si traduce in un miglioramento della fiducia zero, in una migliore gestione del ciclo di vita e in una riduzione dei tempi di inattività dell’infrastruttura.

Infinity AIOps L’agente AI monitora proattivamente i gateway per prevedere e contribuire a ridurre i guasti in anticipo. Fornisce un monitoraggio in tempo reale dello stato di salute dell’infrastruttura di sicurezza, compreso l’utilizzo della CPU , della memoria e altro ancora.

AI Infinity Copilot L’assistente GenAI basato sulla chat conosce le policy, le regole di accesso, gli oggetti e i registri di un’organizzazione, nonché tutta la documentazione del prodotto. Fornisce risposte contestualizzate e complete agli amministratori della sicurezza, ai reparti IT e ai team operativi della sicurezza, accelerando l’amministrazione della sicurezza e migliorando la mitigazione e la risposta agli incidenti. Punto d’ingresso potente e che fa risparmiare tempo per l’automazione/collaborazione su tutta la piattaforma Infinity.



Per saperne di più sulla gestione della sicurezza potenziata dall’Intelligenza Artificiale, consulta il sito di checkpoint al seguente indirizzo: https://www.checkpoint.com/quantum/ai-unified-security-management/