Check Point acquisisce Cyberint per rafforzare la sicurezza con Managed Threat Intelligence avanzata

Check Point Software Technologies ha siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di Cyberint Technologies Ltd., pionera nella fornitura di soluzioni di External Risk Management.

L’operazione supporterà significativamente le capacità del Security Operations Center (SOC) di Check Point e amplierà l’offerta di managed threat intelligence.

Le funzionalità avanzate di Cyberint saranno integrate nella Check Point Infinity Platform per la prevenzione collaborativa delle minacce e saranno disponibili anche come servizio gestito attraverso i Check Point Infinity Platform Services.

Fondata nel 2010, con oltre 170 dipendenti in tutto il mondo, Cyberint è una delle aziende di External Risk Management a più rapida crescita sul mercato., riconosciuta come “Azienda dell’anno” nel 2023 da Frost & Sullivan nella categoria External Risk Mitigation & Management. Le organizzazioni devono affrontare ogni giorno sfide critiche per la sicurezza, come il furto delle credenziali dei dipendenti, siti web fasulli e l’impersonificazione degli account sui social media. Per evitare che queste e altre sfide abbiano un impatto negativo sulle aziende, Cyberint è specializzata in threat intelligence, protezione dal rischio digitale e gestione della superficie di attacco, al servizio di una clientela globale diversificata, incluse aziende Fortune 500.

“Il furto di credenziali, siti web fasulli progettati a scopo malevolo sono oggi incredibilmente diffusi, con oltre il 90% delle organizzazioni che si trovano ad affrontare questo genere di minacce. Ciò evidenzia l’urgente necessità di intelligence in tempo reale e di strategie di difesa proattive, che la nostra tecnologia è in grado di offrire mitigando le minacce in modo efficace”. ha commentato Yochai Corem, CEO di Cyberint. “Siamo entusiasti di entrare a far parte del team di Check Point. L’integrazione delle nostre soluzioni nella piattaforma Infinity migliorerà la nostra capacità di proteggere le organizzazioni. Insieme, offriremo un’offerta SOC di protezione più completa che copre sia le minacce interne che quelle esterne”.

“Siamo lieti di accogliere Cyberint all’interno di Check Point. La loro soluzione si allinea perfettamente alla nostra visione di prevenzione collaborativa delle minacce e migliora le nostre capacità di SOC”, ha dichiarato Sharon Schusheim, Chief Services Officer di Check Point Software Technologies. “Saremo in grado di trasformare i rischi identificati in azioni preventive autonome e di lavorare in modo collaborativo attraverso Check Point e i prodotti di sicurezza di terze parti per contenere gli asset compromessi e mitigare l’esposizione esterna”.

Le principali funzionalità di Cyberint, acquisita da Check Point

Una soluzione completa di gestione del rischio esterno per i team SecOps: La soluzione di Cyberint offre il rilevamento e l’eliminazione di siti web e account social impersonificati, nonché di credenziali e dati rubati associati alle organizzazioni. Inoltre, consente alle aziende di rilevare i siti web e le applicazioni Internet vulnerabili e di stabilire le priorità, mitigando efficacemente tali vulnerabilità.

Intelligence applicabile e d'impatto: Cyberint fornisce intelligence praticabile entro 20 minuti dalla configurazione, assicurando che i team di sicurezza possano rispondere tempestivamente alle minacce.

Potenziamento grazie all'intelligenza artificiale e ai servizi gestiti di alta qualità: Cyberint utilizza l'intelligenza artificiale per fornire un rilevamento efficace dei rischi, mitigazione e avvisi contestualizzati con un numero minimo di falsi positivi. I servizi gestiti rafforzano ulteriormente questo approccio, offrendo una guida esperta e garantendo una gestione completa e di alta qualità.

La chiusura della transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura ed è prevista entro la fine del 2024.