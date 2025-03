ChatGPT per macOS ora modifica direttamente il codice negli IDE

OpenAI ha annunciato che ChatGPT è stato ulteriormente migliorato per la programmazione: infatti, l’app per macOS può ora modificare direttamente il codice negli Ambienti di Sviluppo Integrati (IDE) supportati, senza bisogno di copiare e incollare.

In questo modo, sottolinea lo specialista dell’intelligenza artificiale, gli sviluppatori hanno la possibilità di risparmiare tempo, ridurre gli errori, semplificare le attività a più passaggi e mantenere la concentrazione.

Ecco gli elementi principali, messi in evidenza dal team di OpenAI:

ChatGPT può ora modificare direttamente il codice negli IDE supportati, tra cui Xcode, VS Code, JetBrains e altri.

e altri. È anche possibile attivare l’auto-applicazione in modo che ChatGPT scriva le modifiche al codice senza interruzioni e senza clic aggiuntivi.

in modo che ChatGPT scriva le modifiche al codice senza interruzioni e senza clic aggiuntivi. È disponibile già da oggi per gli utenti Plus, Pro e Team : basta aggiornare l’app per iniziare a usarla.

: basta aggiornare l’app per iniziare a usarla. Sarà disponibile anche per gli utenti Enterprise, Edu e Free a partire dalla prossima settimana.

Milioni di utenti programmano con ChatGPT nche su macOS, sottolinea il team, che aggiunge anche che questa è stata la funzionalità più richiesta da quando OpenAI ha lanciato la beta del lavoro con le app a novembre.

ChatGPT for macOS can now edit code directly in IDEs. Available to Plus, Pro, and Team users. pic.twitter.com/WPB2RMP0tj — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) March 6, 2025

Nel post su X in cui OpenAI ha presentato questa nuova funzionalità per gli sviluppatori di ChatGPT per macOS, l’azienda ha anche pubblicato un video di demo in cui mostra come utilizzarla.