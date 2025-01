ChatGPT: OpenAI rilascia due nuovi aggiornamenti in Europa

OpenAI ha rilasciato due nuovi aggiornamenti relativi a ChatGPT in Europa. Da oggi, gli utenti avranno accesso alle funzioni di video e condivisione schermo in modalità Advanced Voice, oltre alla possibilità di creare una versione custom di ChatGPT, grazie alle istruzioni di personalizzazione nelle impostazioni.

Per quanto riguarda il primo aggiornamento, dopo il lancio iniziale avvenuto a dicembre, gli utenti di ChatGPT Plus e Pro in UE, Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein possono ora accedere alle funzionalità video e condivisione schermo in Advanced Voice sull’app mobile di ChatGPT.

Inoltre, è possibile condividere il proprio video o schermo per conversare in tempo reale senza dover descrivere l’ambiente circostante o caricare foto. Nell’app di ChatGPT, basta cliccare l’icona della voce, poi l’icona del video per avviare il video o il menu identificato dall’icona dei tre puntini per condividere lo schermo.

OpenAI spiega inoltre che questa funzionalità sarà disponibile, a partire da oggi, anche per gli utenti ChatGPT Enterprise ed Edu.

Il secondo aggiornamento concerne le istruzioni personalizzate su tutte le piattaforme.

Da oggi gli utenti possono indicare a ChatGPT le caratteristiche desiderate, come per esempio il modo di dialogare o le regole da seguire. Ad esempio: gli utenti potranno impostare su ChatGPT un tono incoraggiante per aiutarli a raggiungere i proprio obiettivi. Oppure, gli esperti di marketing possono impostare ChatGPT per ottenere risposte creative, concise e accessibili sui social media.

L’aggiornamento è disponibile da oggi su chatgpt.com e sull’app desktop per Windows in UE, Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein.