ChatGPT Edu, OpenAI porta l’intelligenza artificiale nelle università

OpenAI ha annunciato ChatGPT Edu, una versione di ChatGPT pensata per le università, per distribuire in modo responsabile l’intelligenza artificiale a studenti, docenti, ricercatori e operatori del campus.

Basato su GPT-4o, ChatGPT Edu è in grado di ragionare su testo e visione artificiale e di utilizzare strumenti avanzati come l’analisi dei dati. Questa nuova offerta include sicurezza e controlli di livello enterprise ed è accessibile alle istituzioni del settore education.

Secondo OpenAI, ChatGPT può aiutare a svolgere diversi compiti nelle università, come ad esempio fornire tutoraggio personalizzato agli studenti e rivedere il loro piano di studi, aiutare i ricercatori a scrivere le domande di sovvenzione e assistere i docenti con valutazioni e feedback.

Basandosi anche sulle esperienze e sulle applicazioni implementate dai partner del settore, OpenAI ha dunque progettato ChatGPT Edu come opzione accessibile alle università per portare l’intelligenza artificiale nei loro ambienti universitari su scala.

ChatGPT Edu include:

Accesso a GPT-4o , il modello di punta di OpenAI, che eccelle nell’interpretazione del testo, nel codice e nella matematica.

, il modello di punta di OpenAI, che eccelle nell’interpretazione del testo, nel codice e nella matematica. Funzionalità avanzate come i data analytics , il web browsing e la sintesi dei documenti .

, il e la . La possibilità di costruire GPT , versioni custom di ChatGPT, e di condividerli all’interno degli spazi di lavoro universitari.

, versioni custom di ChatGPT, e di condividerli all’interno degli spazi di lavoro universitari. Limiti di messaggi significativamente più alti rispetto alla versione gratuita di ChatGPT.

rispetto alla versione gratuita di ChatGPT. Migliori funzionalità linguistiche in termini di qualità e velocità , con oltre 50 lingue supportate.

, con oltre 50 lingue supportate. Sicurezza robusta, privacy dei dati e controlli amministrativi come permessi di gruppo, SSO , SCIM (in arrivo in ChatGPT Edu e ChatGPT Enterprise) e gestione di GPT.

come permessi di gruppo, , SCIM (in arrivo in ChatGPT Edu e ChatGPT Enterprise) e gestione di GPT. Le conversazioni e i dati non vengono utilizzati per addestrare i modelli OpenAI.

“L’integrazione della tecnologia di OpenAI nei nostri quadri didattici e operativi accelera la trasformazione dell’ASU. Stiamo collaborando con tutta la nostra comunità per sfruttare questi strumenti, estendendo i nostri insegnamenti come modello scalabile per altre istituzioni“, ha commentato Kyle Bowen, Deputy CIO, Arizona State University.

ChatGPT Edu è stato progettato in modo specifico per le scuole e le università che desiderano distribuire l’intelligenza artificiale in modo più ampio ai loro studenti e alle loro community.

Per saperne di più, è possibile contattare il team di OpenAI.