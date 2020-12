CGIA Mestre e Sap Concur: le aziende italiane con il digitale risparmiano davvero

Dalla ricerca “Indagine sulla digitalizzazione e sui risparmi reinvestiti nelle imprese” di Sap Concur condotta in collaborazione con CGIA di Mestre emerge che per quasi il 56% delle imprese, l’introduzione della digitalizzazione ha comportato o comporterà dei vantaggi economici: il 30% delle imprese ha avuto un risparmio immediato dalla digitalizzazione e nell’83% dei casi i risparmi sono reinvestiti in azienda principalmente per nuovi investimenti, ricerca e formazione ai dipendenti.

Come è stata fatta la ricerca Il sondaggio è stato condotto da CGIA di Mestre tra giugno e luglio 2020 tramite interviste telefoniche, con sistema CATI, a 500 persone di imprese con almeno 50 addetti in quattro macroaree italiane Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole. Il campione analizzato è per il 56% quadro/funzionario d’azienda, per il 27% direttore generale/dirigente/manager e per il 17% titolare/socio. Il mercato delle aziende esaminate è per il 35,9% esclusivamente italiano, il restante 64,1% lavora anche all’estero. Il fatturato dele campione è per il 46,3% tra i 10 e i 50 milioni di euro, il 33,6% fattura tra i 5 e i 10 milioni di euro, l’11,3% oltre 50 milioni di euro e l’8,8% meno di 5 milioni di euro. Le aziende analizzate lavorano nel manifatturiero (70,6%), servizi alle imprese (8,6%), commercio (5,6%), servizi alle persone (4,6%), trasporti (4,3%), edilizia (3,9%) e utility (2,3%).

In sostanza, l’introduzione della digitalizzazione ha comportato o comporterà dei vantaggi economici.

Il 30,4% delle imprese ha infatti riscontrato un risparmio immediato dalla digitalizzazione, più evidente al Nord (Nord Est 32,5% e Nord Ovest 31,6%) rispetto al Centro Italia (28,8%) e nel Mezzogiorno (24,6%).

In quasi il 15% del campione la digitalizzazione apporterà vantaggi futuri e nel 10,7% dei casi l’eventuale risparmio non è ancora quantificabile in quanto la digitalizzazione è appena avvenuta.

Sap Concur e CGIA di Mestre hanno indagato sui risparmi derivanti dalla digitalizzazione per comprendere in che modo questi vantaggi siano stati reinvestiti in azienda.

Tra i vantaggi immediati prevalgono i piccoli importi ma il 2% delle imprese ha dichiarato risparmi per più di mezzo miliardo di euro.

In particolare, riguardo alle imprese che hanno avuto un risparmio grazie alla digitalizzazione in più della metà dei casi (57,2%) c’è stato un risparmio inferiore a 10 mila euro, nel 37,7% il vantaggio è compreso tra 10mila e 50 mila euro. Il resto delle frequenze si ripartisce abbastanza similmente negli importi più elevati con quasi il 2%.

Nell’83% dei casi i risparmi vengono reinvestiti in azienda, in particolare: 1 su 3 (33,9%) reinvestirà in parte i risparmi in azienda, un altro terzo (34,4%) lo farà completamente e il 14,6% ha previsto di farlo successivamente. Al contrario, meno di 2 imprese su 10 (17,1%) utilizzeranno i risparmi per esigenze di gestione corrente, come liquidità.

Considerando le aree di reinvestimento prevalgono nettamente i nuovi investimenti in impianti, macchinari, software (40,3%). Seguono Ricerca e Sviluppo (18,4%) e formazione dei dipendenti (17,5%), nuove assunzioni (9,2%), welfare aziendale (6,5%), scelte sostenibili (5,9%) e trasformazione di contratti a tempo indeterminato (2,1%).

Tra i benefit aziendali offerti prevale l’assistenza sanitaria integrativa (20,7%), rispetto al contenimento delle spese casa-lavoro come buoni spesa e/o auto aziendale (16,1%), buoni pasto o mensa (15,6%) e smart working (15,3%). Seguono la previdenza complementare (12,1%), i congedi parentali aggiuntivi (8,4%), borse di studio e corsi di formazione (3,9%), servizi alla persona (3,9%), attività relative al tempo libero come palestre, cinema, teatri (1,8%). Chiudono altri premi (1,6%) e nido aziendale (0,7%).