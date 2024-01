CES 2024, Lenovo: più creatività e produttività con l’intelligenza artificiale

In occasione di CES 2024, Lenovo ha annunciato nuovi prodotti ThinkBook, desktop ThinkCentre e accessori per il mercato delle piccole e medie imprese (PMI), con funzionalità innovative, design intelligenti e miglioramenti dei pc basati sull’intelligenza artificiale.

Il nuovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid è una soluzione ibrida flessibile con un sistema base laptop e un tablet che possono funzionare in modo indipendente o insieme e passare facilmente da laptop a tablet. La soluzione offre un’innovazione unica fornendo un’esperienza ibrida tra il sistema Windows e Android.

Il ThinkBook 13x Gen 4 è un elegante e potente laptop Intel Evo Edition con una durata della batteria elevata, tasto Copilot integrato ed è il primo laptop a zero emissioni di carbonio di Lenovo per le PMI. Il ThinkBook 14 i Gen 6+ è un laptop potente, versatile e intelligente con un sorprendente display 3K da 14,5 pollici e include una porta Graphics Extension (TGX) che supporta il nuovo dock ThinkBook Graphics Extension (TGX) che migliora la gestione energetica del PC con AI. Lenovo presenta inoltre l’aggiornamento del ThinkBook 16p Gen 5 che unisce potenza ed eleganza con il supporto per il nuovo Magic Bay Studio che incorpora una fotocamera 4K e altoparlanti integrati.

Il ThinkCentre neo Ultra sfrutta la tecnologia più recente per offrire una nuova generazione di PC AI con fattore di forma ultraridotto, mentre il desktop all-in-one ThinkCentre neo 50a Gen 5 sarà disponibile nei formati da 24 e 27 pollici. I laptop Lenovo ThinkBook, i desktop ThinkCentre neo e Magic Bay Studio sono gli ultimi prodotti e accessori che dimostrano l’innovazione e la leadership di Lenovo nel mercato delle PMI, sottolinea l’azienda.

Inoltre, Lenovo presenta al CES due esclusivi Proof of Concept (POC). Il Combo Mechanical Energy Harvesting è un prodotto che utilizza il movimento meccanico e l’irradiazione solare per alimentare un mouse e una tastiera, eliminando la necessità di una ricarica esterna. Il mouse e la tastiera sono progettati ergonomicamente per offrire comfort e coinvolgimento all’utente. Il prodotto supporta inoltre le modalità di connessione Bluetooth e wireless 2.4G, garantendo una facile connettività con più dispositivi. Questo prototipo è una soluzione innovativa in linea con l’impegno di Lenovo nell’implementazione di soluzioni sempre più sostenibili.

Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 SPE è un POC innovativo, che guarda alla tendenza di personalizzare il colore della cover del laptop, consentendo di farlo in modo personalizzato e smart. Attraverso le soluzioni di algoritmi hardware e software di Lenovo e sfruttando la tecnologia E Ink Prism, gli utenti possono personalizzare la cover esterna in vari modelli, creando un aspetto unico del notebook. Questo concetto supporta fino a mille immagini diverse, consentendo agli utenti di esprimere la propria personalità e creatività. Grazie alla tecnologia a bassissimo consumo di E Ink e al design Lenovo, la cover superiore che cambia colore non influisce sulla durata della batteria: anche quando il sistema è spento, la cover superiore può continuare a cambiare. Lenovo mostrerà quattro schemi di progettazione al CES 2024, tra cui due schemi colorati, un orologio dinamico e un’interazione multisistema, che offrono preferenze diverse e uniche all’utente.

Il potere trasformativo dell’AI for All

I PC Lenovo ThinkBook annunciati sono tutti dotati di processori Intel Core Ultra e Copilot in Windows 11, definendo uno dei cambiamenti di architettura dei PC più significativi degli ultimi anni. Introducendo l’innovazione dei PC basati sull’intelligenza artificiale in tutti gli ambiti, Lenovo ThinkBook trasformerà la nuova generazione di soluzioni di produttività e creatività. I processori Intel Core Ultra sono dotati di un acceleratore AI su chip chiamato unità di elaborazione neurale (NPU) che consente un’accelerazione AI efficiente dal punto di vista energetico per potenziare i flussi di lavoro AI.

Gli utenti ThinkBook trarranno vantaggio dalle funzionalità AI integrate come Smart Meeting e Smart Power 3.0, mentre la partnership di Intel con oltre un centinaio di fornitori di software porterà una vasta gamma di applicazioni potenziate dall’intelligenza artificiale che funzioneranno perfettamente sui PC Lenovo ThinkBook dotati di Intel Core Ultra.

Una soluzione PC ibrida che fa tutto

Il nuovo Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid può passare da un laptop a un tablet e viceversa senza problemi. Questa soluzione comprende due prodotti, un sistema base per laptop Microsoft Windows e un tablet, ma possono essere utilizzati separatamente come due dispositivi o lavorare insieme come un laptop, in modo che gli utenti possano passare facilmente da Windows 11 ad Android.

Composto da ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid Station, che può essere utilizzato in modo indipendente quando collegato a un display esterno, e ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid Tab, che può essere staccato e utilizzato in modo autonomo.

Progettato per creatori di contenuti multimediali, designer, professionisti della logistica, analisti finanziari o qualsiasi utente che possa trarre vantaggio dalla doppia funzionalità, questo dispositivo può gestire praticamente qualsiasi attività tradizionale in una varietà di formati, come:

Laptop Windows 11 per un’esperienza PC completa: con il Tab collegato, offre un vivido display OLED da 14 pollici e 2,8K; staccando il tablet e utilizzando Hybrid Station come un PC collegato a un display esterno.



Laptop Windows 11 con Hybrid Stream che consente lo streaming di applicazioni Android sullo schermo nella finestra Picture-in-Picture con alta qualità e bassa latenza.

Tablet con tastiera – Hybrid Station funge da tastiera e ClickPad: offre la possibilità di lavorare o giocare in modo leggero attraverso l’ecosistema Android beneficiando di una maggiore durata della batteria.

Stacca il Tab per un’esperienza tablet Android completa, ideale per prendere appunti con Lenovo Tab Pen Plus opzionale, presentare diapositive o guardare video quando posizionato sul supporto universale Lenovo opzionale.

Altamente adattabili alle esigenze degli utenti, le potenti prestazioni PC AI dei processori Intel Core Ultra e la capace grafica Intel Arc nella Hybrid Station consentono agli utenti di godere di un’esperienza laptop Windows 11 completa. Staccando il display gli utenti possono anche godere dei vantaggi di un tablet basato su Qualcomm, senza interrompere i flussi di lavoro sulla Hybrid Station quando è collegata a un monitor esterno.

Inoltre, grazie alle batterie a lunga durata presenti su entrambi i dispositivi che gestiscono in modo intelligente l’erogazione di energia, la connettività Wi-Fi e la capacità di proiezione wireless su display esterni supportati, gli utenti possono eseguire più operazioni contemporaneamente in modo più efficiente, più a lungo e spesso senza cavi. Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid è molto più di due semplici dispositivi: rappresenta una svolta, sottolinea l’azienda.

Intelligente ed elegante per il massimo del lavoro e del divertimento

Il Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 è un laptop che combina il meglio di prestazioni, design e intelligenza. Costruito per essere estremamente sottile, leggero e potente, pesa solo 1 kg e ha un profilo di 12,9 mm, che lo rende più facile da trasportare. Dispone inoltre di una batteria da 74 Wh, tra le più grandi di un laptop da 13 pollici, che può durare fino a 21 ore di riproduzione video, fino a 11,4 ore di navigazione web o fino a 8,2 ore di chiamate in conferenza.

Non è solo una macchina potente, è anche elegante, smart e resistente, con un accattivante design bicolore disponibile in Luna Grey o in un colore Seashell con motivo in edizione limitata e dotato della prima tecnologia al mondo in magnesio inossidabile resistente alla corrosione, dichiara l’azienda. Il display da 13,5 pollici con proporzioni 3:2 ha un enorme rapporto schermo-corpo del 97%, tastiera edge-to-edge e ampio touchpad da 120 mm per una migliore esperienza utente. Il pannello del display dispone anche di una modalità a basso consumo che regola la frequenza di aggiornamento e la luminosità in base all’attenzione e alla presenza degli utenti, riducendo il consumo energetico.

Un laptop Intel Evo Edition con processori Intel Core Ultra, ThinkBook 13x Gen 4 ha tutto ciò di cui gli utenti hanno bisogno per lavorare, creare e divertirsi, inclusi fino a 32 GB di memoria LPDDR5x a 8400 MHz, tre porte Thunderbolt, grafica Intel Arc e Wi-Fi veloce con connessioni offerte dal Wi-Fi 6E. L’audio di alta qualità viene fornito attraverso quattro altoparlanti Harman/Kardon e quattro microfoni con cancellazione del rumore basati su AI a 360 gradi. Gli utenti possono personalizzare ulteriormente il laptop con il supporto aggiuntivo per l’ecosistema di accessori Magic Bay di Lenovo utilizzando la connettività pogo pin, incluso il nuovo Magic Bay Studio con la sua fotocamera 4K e altoparlanti di alta qualità.

Per rendere i flussi di lavoro ancora più intelligenti, il laptop è dotato di funzionalità PC AI, tra cui tasto Copilot integrato che semplifica l’accesso all’assistenza dell’AI. Funzionando su molte app, Copilot in Windows 11 mantiene gli utenti nel flusso di lavoro fornendo risposte pertinenti, avviando il processo di scrittura e altro ancora. Alimentato dal processore Intel Core Ultra che include una NPU dedicata, ThinkBook 13x Gen 4 offre funzionalità PC AI che ottimizzano la fotocamera, l’audio e le funzioni di collaborazione dell’utente in applicazioni supportate come Microsoft Studio Effects per rendere le riunioni online più coinvolgenti. Gli utenti trarranno ulteriore vantaggio dalla potenza dell’intelligenza artificiale fornita da Intel Core Ultra in un’ampia selezione di applicazioni software per la produttività in ufficio, la creazione di contenuti digitali e altro ancora. Inoltre, il chip AI Lenovo LA integrato utilizza un algoritmo software di apprendimento automatico per ottimizzare i parametri di sistema per prestazioni e durata della batteria.

Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 è il primo prodotto Lenovo a emissioni zero certificato per il mercato delle PMI certificato dal British Standards Institution (BSI) e include le certificazioni TCO Certified ed ENERGY STAR ed è registrato EPEAT Gold. I modelli Luna Grey sono realizzati utilizzando il 50% di alluminio riciclato nel coperchio inferiore, mentre tutti i modelli includono il 90% di plastica PCC (Contenuto Riciclato Post-Consumo) nell’involucro dell’alimentatore e il 30% di plastica PCC nelle custodie degli altoparlanti. Viene inoltre spedito in un imballaggio privo di plastica con carta certificata FSC al 100% utilizzata nella scatola di cartone, nel cuscino e nel manuale. Grazie ai test di durata MIL-STD-810H e alla tastiera resistente agli schizzi, gli utenti possono preoccuparsi meno di incidenti o danni, assicura il produttore.

Nuove possibilità con i desktop Lenovo ThinkCentre

Il primo desktop Lenovo con fattore di forma ultraridotto e potenti funzionalità di intelligenza artificiale, ThinkCentre neo Ultra inaugura una nuova era nelle prestazioni dei computer in cui la CPU, una NPU indipendente e la GPU si completano, collaborano e si potenziano a vicenda. I processori, pronti ad affrontare un nuovo futuro con l’intelligenza artificiale, offrono prestazioni ottimali massimizzando le risorse e assegnando le migliori attività ai programmi giusti.

Progettato per le PMI che desiderano sfruttare le capacità dell’intelligenza artificiale senza investimenti importanti o attrezzature pesanti, ThinkCentre neo Ultra è la dimostrazione che in un piccolo dispositivo si racchiudono grandi funzionalità, afferma Lenovo. Il desktop da 3,6 litri ottimizza la gestione degli spazi, includendo un processore Intel Core i9 su piattaforma Intel vPro Enterprise, una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, una scheda NPU indipendente facile da aggiornare, fino a 64 GB di RAM DDR5 e altro ancora. Per mantenere il desktop fresco anche sotto pressione, questo PC con form factor ultraridotto è dotato di un design con tripla ventola termica che aspira l’aria fresca dalla parte superiore e la espelle dalla parte inferiore sul retro.

Progettato con uno sguardo rivolto al futuro, ThinkCentre neo Ultra è dotato di Wi-Fi 7 per velocità estreme, può contenere fino a otto porte display per il multitasking e dispone di memoria e spazio di archiviazione facilmente aggiornabili per soddisfare le mutevoli esigenze delle PMI. Che si tratti di sfruttare le sue capacità di intelligenza artificiale per generare codici di programmazione, creare immagini per ridurre il carico di lavoro dei progettisti, creare un jingle utilizzando un generatore audio AI offline, condurre streaming live basato sull’intelligenza artificiale o collaborare con visori VR per aiutare le aziende con la manutenzione remota nel settore automobilistico e i settori manifatturieri, il ThinkCentre neo Ultra è qui per cambiare il modo in cui le aziende creano, collaborano e pensano.

Per le PMI che desiderano una soluzione informatica onnicomprensiva, Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 e ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 offrono produttività e collaborazione in un dispositivo elegante. Con un nuovo look più snello, i computer all-in-one (AIO) da 27 e 24 pollici sono alimentati da un processore fino a Intel Core i7 e fino a 32 GB di RAM DDR5 e brillano con un sRGB del 99%, TÜV Rheinland Display certificato con frequenza di aggiornamento di 100 Hz. Entrambi gli AIO sono i primi computer entry-level per PMI con un supporto di ricarica wireless opzionale per mantenere i dispositivi carichi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per una facile collaborazione, gli AIO sono dotati di Display Sharing, che trasforma i computer in un monitor quando un laptop è collegato tramite una porta HDMI, e Lenovo Smart Storage, che sfrutta la propria memoria interna come un cloud privato, consentendo agli utenti di accedere, modificare e condividere file sempre e ovunque. La scelta ideale per le aziende che desiderano massimizzare l’utilizzo dello spazio e la produttività, entrambi i computer sono silenziosissimi con uno standard di certificazione TÜV Rheinland Ultra Low Noise, dispongono di connettività Wi-Fi 6 e incorporano una fotocamera da 5 MP con un otturatore per la privacy.

Laptop ThinkBook oltre le aspettative

Lenovo ThinkBook 14 i Gen 6+ è un laptop elegante e potente che offre più prestazioni, più produttività e più intelligenza. Questo laptop è alimentato da processori Intel Core Ultra, che abilitano funzionalità del PC AI che ottimizzano le esperienze degli utenti in flussi di lavoro come strumenti per ufficio, editing di foto, video e audio, collaborazione nelle riunioni e altro ancora. Consente di lavorare, creare e giocare facilmente con la memoria LPDDR5X dual channel fino a 32 GB, la grafica Intel Arc integrata e un’enorme batteria da 85 Wh. Il rilevamento della presenza umana disponibile con la telecamera a infrarossi (IR) migliora la sicurezza con una funzione di blocco in uscita. La fotocamera IR semplifica inoltre l’accesso con il riconoscimento facciale disponibile tramite Windows Hello.

Sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale può rendere la giornata lavorativa più semplice. Con il chip Lenovo LA AI e Lenovo Smart Power 3.0, gli utenti possono beneficiare di funzionalità accelerate dall’intelligenza artificiale come Lenovo Smart Meeting che offre un’esperienza di riunione online intelligente ed efficiente attraverso l’ottimizzazione a livello di sistema per gestire il raffreddamento ed eliminare virtualmente buffering e balbuzie durante le teleconferenze. Il laptop è inoltre dotato di sensori che regolano la luminosità del display e la retroilluminazione della tastiera in base alla luce ambientale e alla presenza, contribuendo a ridurre il consumo energetico. E con la fotocamera e l’audio potenziati dall’intelligenza artificiale, gli utenti possono beneficiare di riunioni virtuali più coinvolgenti.

ThinkBook 14 i Gen 6+ è dotato di un sorprendente display 3K da 14,5 pollici con un rapporto schermo-corpo del 90%, che rende le immagini più vivide, e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz che consente movimenti più fluidi. Gli utenti possono anche digitare più comodamente grazie ai miglioramenti alla tastiera, che ha tasti più grandi e concavi, e il laptop funzionerà a temperature più basse grazie a una nuova doppia ventola e allo scarico posteriore per accelerare l’aria calda. La connessione a vari dispositivi esterni è ancora più semplice grazie alle varie porte I/O, inclusa una porta USB-A nascosta progettata specificamente per proteggere i dongle USB. La caratteristica distintiva del ThinkBook 14 i Gen 6+ è una porta TGX che offre un throughput dati fino a 64 Gbps consentendo l’accesso alla grafica esterna ad alte prestazioni e all’elaborazione AI disponibile con il dock TGX.

ThinkBook Graphics Extension è una soluzione grafica intelligente che si collega al ThinkBook 14 i Gen 6+ tramite la porta TGX. Costruito sfruttando le sinergie di innovazione tra Lenovo e NVIDIA, il dock TGX supporta GPU desktop fino a NVIDIA GeForce RTX che possono aumentare significativamente la potenza di calcolo dell’intelligenza artificiale in associazione con il processore Intel Core Ultra e sfruttare funzionalità AI esclusive. Le GPU NVIDIA RTX eccellono nelle operazioni in parallelo necessarie per eseguire modelli di intelligenza artificiale generativa, come Stable Diffusion accelerato da NVIDIA TensorRT, che aiutano gli utenti a generare immagini basate su testo e immagini di input. L’intelligenza combinata fornita da Lenovo, NVIDIA e Intel trasformerà il modo in cui gli utenti lavorano e giocano. Il TGX è anche una soluzione condivisa ideale per ambienti hot desk sul posto di lavoro, dove gli utenti possono collegare il proprio laptop ThinkBook e accedere alla potenza extra necessaria per attività ad uso intensivo di grafica o basate sull’intelligenza artificiale quando necessario.

Il ThinkBook Lenovo 16p Gen 5 è un elegante concentrato di potenza che aiuta gli utenti a gestire qualsiasi attività con velocità ed efficienza. Prestazioni potenti a portata di mano, grazie al processore fino a Intel Core i9 (14a generazione) con AI Assist e alla GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 4060. Costruite per l’era dell’intelligenza artificiale, le GPU GeForce RTX sono dotate di core NVIDIA TensorRT specializzati nell’intelligenza artificiale che offrono prestazioni all’avanguardia e capacità innovative per casi d’uso dell’intelligenza artificiale come il già citato Stable Diffusion. Dalla creatività migliorata e dalla produttività ultra-efficiente ai giochi straordinariamente veloci, il massimo della potenza dell’intelligenza artificiale è disponibile su ThinkBook 16p Gen 5. Gli utenti possono anche usufruire di più opzioni di connettività con due porte Thunderbolt 4 e tre porte USB-A comodamente posizionate sui lati e una porta HDMI situata sul retro, inoltre gli utenti possono massimizzare la capacità di archiviazione con due slot SSD. Il Lenovo ThinkBook 16p Gen 5 offre anche un’ottima esperienza utente, con una nuova tastiera con tasti migliorati, indicatori LED e un TouchPad riallineato più centrale rispetto alla tastiera. Il laptop può fornire fino a 200 W di Thermal Design Power (TDP) ed è mantenuto fresco e silenzioso grazie a una migliore gestione termica e a doppie ventole con presa d’aria posteriore a tutta lunghezza.

Il Lenovo ThinkBook 16p Gen 5 è dotato di funzionalità AI che lo rendono più intelligente e facile da usare. Il chip AI Lenovo LA, Smart Power 3.0 e Intelligent Adaptive Dimming funzionano tutti in armonia per ottimizzare le prestazioni del sistema, l’efficienza energetica e la ricarica della batteria. Le funzionalità audio e video basate sull’intelligenza artificiale aiutano gli utenti a collaborare meglio grazie alla nitidezza video migliorata, alla sfocatura dello sfondo e all’inquadratura intelligente, mentre la cancellazione intelligente del rumore elimina virtualmente le distrazioni indesiderate dello sfondo.

Il ThinkBook 16p Gen 5 ha anche un eccellente display che sorprende per la sua qualità e chiarezza. Lo schermo 3.2K, 16:10 ha un rapporto schermo-corpo del 93. Il laptop include la calibrazione del colore X-Rite e il supporto DCI-P3 o sRGB, che garantisce colori accurati e uniformi.

E per maggiore divertimento e creatività, è possibile utilizzare gli accessori modulari Magic Bay, come il nuovo Magic Bay Studio che si collega al ThinkBook 16p Gen 5 o al ThinkBook 13x Gen 4 tramite connettori Pogo Pin situati sulla parte superiore del display, oppure collegare ad altri laptop tramite il cavo USB-C incluso.

Lenovo Magic Bay Studio si distingue per la sua tecnologia della fotocamera 4K all’avanguardia, potenziata dall’intelligenza artificiale e progettata per fornire una qualità dell’immagine elevata. Questa tecnologia basata sull’intelligenza artificiale migliora decisamente la chiarezza, nitidezza e accuratezza del colore, ridefinendo lo standard per le videoconferenze professionali. Gli utenti possono fare affidamento sulle funzionalità avanzate di questa fotocamera, basate sull’intelligenza artificiale, per esperienze visive sorprendenti.

Magic Bay Studio raggiunge anche l’eccellenza audio attraverso la funzionalità audio sincronizzata, particolarmente impressionante se combinato con laptop ThinkBook selezionati. Un’ingegneria meticolosa ottimizza i componenti audio, offrendo un suono ricco, chiaro e coinvolgente. Questa qualità audio superiore migliora le riunioni virtuali, i webinar e il consumo di contenuti multimediali, stabilendo nuovi standard per la precisione audio.

“L’esperienza dei dipendenti delle PMI sarà trasformata da nuovi prodotti, soluzioni e servizi basati su tecnologie AI che soddisfano le loro esigenze. I nuovi PC AI con funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale e assistenti digitali personali introdurranno la personalizzazione, la creatività e la funzionalità di prossima generazione che porteranno a esperienze sempre più coinvolgenti e realistiche. Offrendo prodotti unici e pionieristici come i più recenti laptop ThinkBook, i desktop ThinkCentre neo e accessori innovativi, stiamo consentendo nuovi modi di lavorare per creare efficienza e nuove opportunità e aiutare le PMI a promuovere una crescita positiva in una nuova era dell’intelligenza artificiale”, ha affermato Eric Yu, Senior Vice President, Worldwide Small and Medium Business Segment and Commercial Product Center, Lenovo.