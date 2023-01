CES 2023: Samsung svela i nuovi monitor delle linee ViewFinity e Smart

In occasione del CES 2023, Samsung Electronics ha annunciato che l’azienda introdurrà nuovi modelli nella sua offerta di monitor.

Le nuove proposte delle linee ViewFinity e Smart Monitor presentate al CES di Las Vegas puntano sulla qualità dell’immagine e su una serie di funzioni innovative per chi usa il proprio monitor per lavorare, per l’intrattenimento e per la vita quotidiana.

ViewFinity S9: calibrazione smart del colore per i professionisti della creatività

Il display ViewFinity S9 (numero di modello: S90PC) è l’ultimo nato della gamma di monitor Samsung. Per la prima volta presenta uno schermo 5K da 27″ ed è ottimizzato per i professionisti creativi come grafici e fotografi.

La risoluzione di 5.120 x 2.880, unita all’ampia gamma cromatica del 99% DCI-P3, offre dettagli nitidi e fedeli, mentre l’accuratezza cromatica media Delta E ≦2 produce una rappresentazione chiara e precisa dei colori, anche in ambienti visivi complicati o ricchi di sfumature.

Il motore di calibrazione del colore integrato nel monitor garantisce colori e luminosità precisi sullo schermo, consentendo agli utenti di regolare bilanciamento del bianco, Gamma colore e bilanciamento RGB per una maggiore accuratezza, con i loro smartphone attraverso l’applicazione Samsung Smart Calibration. Il display opaco limita i riflessi e i bagliori della luce per ridurre al minimo le distrazioni durante il lavoro.

Gli utenti possono collegare fotocamere e altri dispositivi al monitor tramite connessioni USB-C e Thunderbolt 4 per trasferire facilmente file video ad alta risoluzione o altri set di dati di grandi dimensioni dai dispositivi di archiviazione al computer.

La serie ViewFinity S9 è dotata di una fotocamera SlimFit 4K e supporta le videoconferenze native attraverso app come Google Meet, incluse nello Smart Hub Samsung.

Smart Monitor M8 mette insieme produttività, intrattenimento e vita personale

Lo Smart Monitor M8 di Samsung (numero di modello: M80C) è caratterizzato da un design elegante e sottile ed è ora disponibile in un nuovo formato da 27″ oltre a quello già esistente da 32″, entrambi con risoluzione 4K. È disponibile in quattro opzioni di colore che consentono a questo monitor di adattarsi a qualsiasi ambiente: Daylight Blue, Spring Green, Sunset Pink o Warm White.

Il supporto regolabile in altezza con supporto per l’inclinazione offre l’angolazione migliore e lo schermo può ora ruotare di 90 gradi, consentendo agli utenti di visualizzare documenti lunghi con meno scorrimento. Inoltre, è compatibile con il montaggio VESA per aiutare a risparmiare spazio e mantenere un ambiente privo di ingombri.

Lo Smart Monitor M8 è in grado di connettersi, controllare e gestire centinaia di dispositivi connessi compatibili attraverso lo SmartThings Hub integrato, tra cui luci, telecamere, campanelli, serrature, termostati e altro ancora. Samsung prevede di ampliare la scelta e l’usabilità dei dispositivi supportando la funzionalità Matter e gli standard Home Connectivity Alliance a partire da quest’anno, ha annunciato l’azienda.

La funzionalità di controllo con il mouse è stata aggiunta a molte delle applicazioni over-the-top dello Smart Monitor, tra cui SmartThings e Smart Hub, per un nuovo livello di controllo senza telecomando.

Gli utenti possono utilizzare lo Smart Monitor M8 per ottenere l’accesso immediato a Prime Video, Netflix, YouTube e altri servizi over-the-top attraverso Smart Hub. Possono anche accedere facilmente a Samsung Gaming Hub, la piattaforma di streaming di giochi all-in-one.

La nuova funzione My Contents fornisce agli utenti informazioni utili a colpo d’occhio. Quando il monitor è in modalità standby e rileva uno smartphone registrato tramite Bluetooth low-power, mostra sullo schermo le foto personalizzate dell’utente, i suoi impegni e altro ancora. Il monitor torna in modalità standby quando il telefono esce dal raggio d’azione.

La fotocamera SlimFit integrata nello Smart Monitor M8 è stata aggiornata con una risoluzione 2K e funziona con le applicazioni di videoconferenza come Google Meet.

Inoltre, lo Smart Monitor M8 è protetto da Samsung Knox Vault, che cripta i dati personali e mantiene i file e le informazioni memorizzate isolate dal sistema operativo principale del dispositivo per proteggerlo dagli attacchi.