CES 2023: il WiFi 7 di TP-Link per il mondo SMB ed enterprise

TP-Link, specialista globale del settore del networking consumer e professionale, ha presentato al CES 2023 le nuove soluzioni di rete WiFi 7 e le più recenti novità dedicate al networking.

L’azienda intende così confermare di essere in prima linea nel guidare l’innovazione del settore, offrendo tecnologie di ultima generazione sia in ambiente home, che SMB, enterprise e ISP.

Nella gamma Deco fanno il proprio ingresso quattro modelli in grado di assicurare prestazioni, affidabilità, sicurezza e il più ampio campo di copertura del segnale, grazie alla presenza di tecnologie come Whole Home Mesh WiFi7, Home Shield e all’intelligenza artificiale.

Deco BE95 è il più veloce sistema mesh quad-band WiFi 7, in grado di raggiungere velocità combinate di 33 Gbps, grazie al supporto della banda 6 GHz e della modulazione 4K-QAM.

Quattro le porte WAN/LAN a bordo: due 10G e due 2.5G. Fra queste due porte combo 10 Gbps SFP+ per la fibra e una RJ45.

Deco BE65-5G combina le due tecnologie 5G e WiFi 7: è sufficiente inserire una Sim 5G per essere subito connessi alla massima velocità. La sezione radio tri-band consente performance fino a 11 Gbps mentre quella 5G fino a 3,4 Gbps.

Presenti, per le connessioni via cavo, due porte WAN/LAN 2.5G. Completano le novità della gamma Deco i modelli tri-band WiFi 7 Deco BE65 e Deco BE85 per velocità massime di connessione di 11 Gbps e 22 Gbps.

I router Archer WiFi 7 e i range extender

Quattro i nuovi router della gamma Archer con supporto per il WiFi 7. Archer BE900 dispone di tecnologia quad-band WiFi 7 per velocità fino a 24 Gbps.

Sfrutta la presenza di ben 12 antenne integrate ed è equipaggiato con due porte 10G WAN/LAN, di cui due combo RJ45 e RJ45/SFP+, per la miglior connettività su fibra e su rame. Gli altri router al debutto sono Archer BE800, Archer BE805 e Archer BE550.

Nella gamma di range extender tri-band WiFi 7 compatibili con tecnologia EasyMesh, fanno invece il proprio debutto RE800BE e RE550BE. Il primo consente di raggiungere velocità fino a 19 Gbps ed è dotato di una porta dati 10G e due porte gigabit. Il secondo offre prestazioni fino a 9214 Mbps, una porta 2.5G e due porte Gigabit.

TP-Link Omada e Aginet per i mercati enterprise e ISP

Al CES di Las Vegas TP-Link ha svelato anche le nuove soluzioni Omada e Aginet con tecnologia WiFi 7 pensate per il mondo SMB ed enterprise e per il mercato ISP.

Omada EAP780, dotato di tecnologia tri-band e WiFi 7 per velocità fino a 22 Gbps e di due porte10G PoE++, è l’access point ideale per l’uso negli ambienti di rete più affollati, dov’è in grado di offrire stabilità, efficienza e una copertura priva di zone d’ombra grazie alla nuova banda 6 GHz, con un’ampiezza di 320 MHz, e la modulazione 4K-QAM.

Omada EAP770, con tecnologia a tripla banda e WiFi 7, è un access point in grado di offrire fino a 11 Gbps di velocità, bassa latenza e zero interferenze di segnale, rappresentando così la soluzione ideale in qualsiasi scenario d’uso.

Pensate invece per il mercato degli Internet Service Provider, le soluzioni del brand di TP-Link Aginet WiFi 7 vedono al debutto il nuovo router XGS-PON XGB830v, con supporto a velocità WiFi fino a 22 Gbps, oltre che del router BE22000 EB810v e del sistema mesh BE22000 HB810.